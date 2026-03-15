共享食物基金惜食步行籌款　大圍街市導賞推「當區收、當區派」概念

共享食物基金今日(15日)舉行「一步一腳印・惜食回收步行籌款」活動，透過茶座交流、食物派發體驗及社區步行導賞，帶領市民深入了解本港食物浪費與基層食物援助的現況，並與受惠長者及家庭面對面交流。其中步行路線由大圍新田村出發，途經車公廟、大圍街市及圍方商場，沿途由資深回收員及義工講解「當區收、當區派」模式，分享如何在街市和商店回收、分類及即日分派食物，將原本可能被棄置的食材轉化為社區支援。

共享食物基金主席梁錦添及地區合作夥伴沙田婦女會理事長兼沙田區議員羅婉珮先後致辭，強調在貧窮及人口老化背景下，社區救食助人行動的重要性。梁錦添指出，社區步行導賞這類深入社區的體驗活動有助市民理解回收運作，建立「剩食可再用」及「惜食由社區開始」的觀念。