共享食物基金惜食步行籌款　大圍街市導賞推「當區收、當區派」概念

共享食物基金今日(15日)舉行「一步一腳印・惜食回收步行籌款」活動，透過茶座交流、食物派發體驗及社區步行導賞，帶領市民深入了解本港食物浪費與基層食物援助的現況，並與受惠長者及家庭面對面交流。其中步行路線由大圍新田村出發，途經車公廟、大圍街市及圍方商場，沿途由資深回收員及義工講解「當區收、當區派」模式，分享如何在街市和商店回收、分類及即日分派食物，將原本可能被棄置的食材轉化為社區支援。
共享食物基金主席梁錦添及地區合作夥伴沙田婦女會理事長兼沙田區議員羅婉珮先後致辭，強調在貧窮及人口老化背景下，社區救食助人行動的重要性。梁錦添指出，社區步行導賞這類深入社區的體驗活動有助市民理解回收運作，建立「剩食可再用」及「惜食由社區開始」的觀念。
「沙田區食物回收分享計劃」調查
另外，基金早前完成的「沙田區食物回收分享計劃」調查顯示，若服務因資金中斷，近七成受訪者生活壓力將大幅增加，反映計劃已成為重要安全網。逾半數家庭每月可節省超過500元伙食支出，部分更逾1,000元，騰出金額用於醫療、子女學習及生活必需品；逾九成受訪者表示因計劃而增加新鮮蔬果攝取，在物價高企下維持基本營養。
共享食物基金
共享食物基金自2009年起以「當區收、當區派」形式回收剩食，累計逾11,373公噸，惠及超過1,007萬人次。現有運作下，每捐出1元可轉化為約6.5元的新鮮食物，兼顧環保、扶貧與社區連結，成效顯著。基金呼籲社會各界正視前線食物回收服務的價值，延續及強化基層食物援助，避免社區安全網出現斷層。