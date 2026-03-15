曾捲利是封爭議問應否立法規管　趙式浩區議會大會提出網絡欺凌討論

上月農曆新年趙式浩向派發利是封，其後一度在網上流傳他派發白色利是封「大吉利是」。他事後在社交平台澄清，從風水角度解釋今年火年年頭如果用紅色，容易形成「火上加火」的情況，因此專誠選用米黃色做利是封底色，惟承認打印出來黃色底色變淡，故呈現出偏白效果，對於令部分居民不滿表示歉意。隨後，他以「假新聞同網上欺凌，是否應該立法？」為題，表示有人為曝光率而把米黃色「硬要屈成白」，有感而發稱「依家網上講嘢完全唔需要負責任」，反問香港社會是否應參考新加坡，討論立法防止網絡假信息和網絡操控。

事隔一個月，趙式浩向區議會提出討論網絡欺凌、網上詐騙及不誠實使用人工智能(AI)的問題。他指，其區議員辦事處自去年收到愈來愈多有關網上犯罪、網上詐騙的報告，亦有愈來愈多家長關注和報告網絡欺凌，當中不乏藝人、公務員和專業人士。他關注相關部門在社區及地區層面，現時有甚麼措施支援受到網絡欺凌或網上詐騙影響的南區市民，以及區議會在這方面可扮演甚麼角色等。

區議員日常可助推動網絡安全

南區民政事務處回覆指，區議會作為政府與居民之間的橋樑，能透過與地區分區委員會、防火委員會、撲滅罪行委員會、關愛隊及各地區服務組織的協作，在地區層面建立廣泛的支援網絡，將求助市民的個案轉介至相關政府部門及非政府機構。區議員亦可透過其日常地區工作、社區活動及與當區居民的聯繫，協助推廣及宣傳相關政府政策及支援訊息，提高巿民防範意識及推動網絡安全。相關議題會在周一的南區區議會大會討論。