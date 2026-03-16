專訪∣飛行服務隊肩負高效空中救護及支援服務 廖嘉俊：使命感體現維護國家安全宗旨

《港區國安法》實施六周年，下月15日為第11個「全民國家安全教育日」。國務院新聞辦公室上月發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調香港特區要「切實履行維護國家安全的憲制責任」。政府飛行服務隊(GFS)去年共為逾2,000名傷病者提供高效安全的空中救護服務，亦為500多名郊遊人士及海上作業人員，提供近岸及遠程搜救服務。政府飛行服務隊總監廖嘉俊表示，每個飛行任務均體現出部門守護生命安全的承諾，亦是飛行服務隊維護國家安全最真切體現。但他亦指，人才短缺對部門發展構成挑戰，故將成立「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」強化人才庫，提升香港航空樞紐競爭力。

文︰陳穎琳；圖︰吳康琦 《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書強調要「以高水平安全護航『一國兩制』事業高質量發展」。廖嘉俊接受本報訪問時稱，「同事每次執勤，不單要與時間競賽，更要應對變幻莫測的天氣、複雜地型及危險海況，以專業知識、技能及團隊合作，將遇險者盡快救起並送往醫院救治。」他指，部門去年為逾2,000名傷病者提供空中救護服務，協助將他們由離島或偏遠地區運送到市區醫院接受治療，亦為500多名郊遊人士及海上作業人員提供近岸及遠程搜救服務。

「我們守護的不止是一個人的生命，更是一個個家庭的希望，是社會穩定和諧的基石。」這份使命感，亦是服務隊維護國家安全最真切體現。廖嘉俊指，除緊急服務外，GFS亦會支援其他部門行動，如在颱風季節派出定翼機，支援天文台「追風任務」，深入風眼收集實時氣象數據，另會做定期空中輻射巡測；協助海事處應對海上油污風險和突發事故等。 成立國際學院應對人才短缺 《白皮書》同時指出香港維護國家安全鬥爭從未停止，國家安全風險依然存在，社會各界須時刻警惕。廖嘉俊稱，在地緣政治日趨複雜環境下，全球飛機零部件供應鏈存在不確定性，全球航空業亦面對緊人才短缺的問題。GFS已為重要零部件開闢新替代品或供應鏈，減少潛在影響；並於本月29日成立「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」，為有志投身航空事業的青年提供生涯規劃指導，培育更多高質素航空專業人才，強化未來人才庫，亦藉此提升香港航空樞紐競爭力。他又透露，部門正積極研究及引進AI科技，提升服務隊在履行維護國家安全職責的助力。

培訓前線人員核心價值觀 談到前線人員核心價值觀的培訓和管理，廖嘉俊稱，GFS從招聘開始，確保每名同事均以維護國家安全為己任。接受聘任人士須通過認識憲法、基本法與香港國安法的考核，「只有由愛國者組成的隊伍，才能忠誠履行部門維護國家安全的憲制責任」。入職後亦會以「雙軌並行」方式，持續深化人員核心價值觀，包括將國安教育納入新入職同事必修課程，並在日常演練中加入相關情境，將維護國家安全意識，內化為同事職業本能。如去年9月至今年2月，就國情教育及國家安全視頻分享會，已有869人次出席。

廖嘉俊又透露，飛行服務隊亦為其資助及支援的青年制服團體「香港航空青年團」，引入多元國民教育元素，啟發團員對航空熱誠，及提升青少年的守法意識、國家意識、與愛國情懷。如團員去年走訪四川中國民用航空飛行學院，向當地航空專家學習，並與當地學員交流。他指，不少團員因更了解國家，對自己中國人的身份亦更有歸屬感。 對接十五五規劃 加強與內地相關單位聯繫 今年全民國家安全教育日主題為「主動對接十五五規劃，堅持統籌發展和安全」。廖嘉俊稱，「安全和發展，像飛機的兩隻翼，缺一不可」，部門將從提升核心能力、加強區域協作及搭建國際交流平台等方面部署，包括持續檢視和提升體系建設、機隊設備及人員訓練；進一步加強與內地相關單位聯繫和演練，如恆常化聯合演習，提升大灣區整體應急救援能力；並舉辦「國際應急與航空醫療交流會議」，借鏡世界各地先進技術，提升部門服務水平，以落實飛行服務隊「主動對接」國家發展「十五五規劃」戰略的決心。他又指，《白皮書》國家安全宣傳教育是為「增進全社會維護國家安全的思想自覺、行動自覺」。部門為推動宣傳教育相關工作，將於本月底開放啟德分部予公眾參觀，提升市民的國安意識及加深公眾對GFS的認識。