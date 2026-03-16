日內瓦國際發明展香港代表團成績亮麗 獲近300獎 破紀錄奪12特別大獎

全球創新科技界的年度盛事、第51屆日內瓦國際發明展於3月11至15日在瑞士舉行。來自本地大學、研發中心、科技企業、政府部門及中小學等44個機構的香港代表團，獲近300個獎項，包括破紀錄的12個特別大獎，其中The Oasis One International Limited更奪全場總冠軍，其餘包括57個評審團嘉許金獎及98個金獎，創下香港代表團的最佳成績。香港院校在發明展表現亮麗，最少7間院校合共獲193個獎項，當中科大和港大所獲獎項更創歷年最佳成績。 科大參展團隊由香港科大及科大(廣州)共同組成，合共62支參展團隊共奪得62個獎項，包括13個評審團嘉許金獎、20個金獎、20個銀獎，以及9個銅獎。科大指，此次不僅刷新歷屆紀錄，參展隊伍獲獎比率更高達100%，獲獎總數亦為香港地區高等院校中最高。

科大奪62獎創新高 科大副校長(研究及發展)鄭光廷指，佳績不僅彰顯了科大致力前沿科技研究的雄厚實力與國際影響力，更充分體現「雙校一體、優勢互補」策略所帶來的強大協同效應。 港大團隊展出共45項科研項目，涵蓋健康與生物醫學、智慧工程、人工智能、能源與可持續發展技術、先進製造等領域；獲頒46個獎項，創下參展以來的最佳成績。包括1項特別大獎、9項評判特別嘉許金獎、13項金獎、19項銀獎及4項銅獎。此外，理大則憑31個獲獎項目奪36個獎項，包括2個特別大獎、6個評審團嘉許金獎。而城大、嶺大、浸大和恒大亦各有獲獎。

發展局及部門獲36獎項創新高 除院校外，特區政府多個部門亦在發明展中獲得佳績。發展局及其轄下部門展出36個項目，獲36項獎項，獲獎數目創歷年新高。其中由渠務署與內地專業團隊共同研發的履帶式全地形渠道檢測機械人「百變探哥」奪得沙特阿拉伯王國教育部「沙特創新卓越獎」，為香港特區政府部門首次獲頒此殊榮。該機械人配備高清鏡頭、雷射探測與測距裝置及強力照明系統，能在複雜地形中穩定運行，並可自動構建排水設施三維模型，檢測數據即時上傳至人工智能平台分析。

當中機電署共獲得11個獎項，包括5個金獎項目，如用於密閉空間監測的機械狗隊等。機電署指，部分獲獎項目屬於「機電創科網上平台」成功配對的案例。該平台自2018年起協助配對政府的科技需求與創科界的創新科技解決方案，促成機電創新技術更廣泛應用和產業化。 發展局長甯漢豪指出不少項目在人工智能、機械人及無人機方面提出嶄新方案，獲得國際認可，既提升公共服務質素和效率，亦為業界作出示範，推動香港成為國際基建中心。