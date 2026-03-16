大部修反修例入獄年輕人出獄 鄧炳強：警隊推特別項目予未起訴者

反修例事件發生至今已7年，逾2,000人須承擔法律後果，部分人被判入獄。保安局長鄧炳強表示，大部分在反修例事件期間被捕的年輕人已出獄，只有少數仍服刑，局方推出相關計劃，助他們重新認識國情；對於已被捕而未被起訴的年輕人，警隊亦推出特別項目，給予他們更生機會。此外，談到目前被美國制裁，他則稱，目前已經習慣，又指近年常往內地，發覺國家有很多美麗的地方。 鄧炳強昨日出席港台節目《舊日的足跡》時表示，大部分因反修例事件被捕的年輕人已出獄，只有少數仍服刑；大部分是被人煽動犯案，包括對假消息信以為真，並對自己的行為感到後悔。他指，局方提供「沿途有『理』」計劃」，著重對國家和歷史的認識、生涯規劃和正向思維，跟進部分個案已重新就學，亦有人找到工作。

對於未被檢控的被捕人士，鄧炳強則稱，警方在過去一兩年，有特別項目會聯絡他們，透過正向活動，在法律規限下，給予更生機會。被問及何謂更生機會，他表示，涉及行動細節，不便透露；又認為明白年輕人的本心不壞、很正義，只是被利用，希望他們慎思明辨，形容每個人都有可能曾犯錯，希望他們向前看，多為家庭及社會著想。 鄧炳強在回顧警務生涯時又談到反修例事件，對於當時示威者攻入立法會後警方撤退，被質疑擺「空城計」。時任警務處副處長的鄧炳強表示，當時立法會外有數以萬計示威者，亦有很多人遭煽動，警方使用武力時要非常小心。他指，當時要選擇一個對大家都最安全的做法，經衡量後，不採取比較激烈行動。

已習慣制裁生活 近年多遊內地 談到目前被美國制裁，鄧炳強表示，初期銀行戶口及信用卡被取消，造成些許不便，惟問題不大，亦已習慣制裁對生活及外遊的影響。他續指，被制裁下無法前往某些國家，但反正有些國家亦不想去；近年亦多了前往內地，才發現國家很大，有很多美麗的地方。 鄧炳強又分享家庭生活，更一度感觸哽咽。他憶述，當時家人被「起底」，家人亦沒有埋怨，更著他要繼續努力工作；又指女兒已在前年出嫁，自己最近更榮升外公，十分開心。

本港恐襲級別屬中度 美以伊戰爭仍然持續，鄧炳強表示，現時世界紛亂，本港恐襲級別維持中度，即有受襲風險、但沒有確實情報。他認為，要居安思危，確保能完備應對恐襲，並呼籲市民見疑即報。鄧炳強又指，上任局長近5年來，社會形勢回復相對平穩；而局方過去數年的多項工作便利營商，包括便利旅客來港和消防設施安排等。 談到宏福苑大火，鄧炳強再度哽咽。他讚揚消防同事在烈火下生命拯救生命；又向警隊同事表達由衷尊敬，指他們在灰燼裏辨認遺體，讓逝者得以安息。