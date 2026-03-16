2歲男童荃灣墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕

荃灣油柑頭昨早發生幼童墮樓悲劇。一名近兩歲大男童，昨早10時許由恒麗園一個單位高處墮下，隨後其父自行將男童送到荃灣港安醫院搶救，惜最終返魂乏術。警員到場調查發現，涉事單位客廳窗戶未有安裝窗花，父母涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，現正被扣留調查。
據了解，還有1個月滿2歲的死者與父母和7歲哥哥居於恒麗園5座一個單位，事發前他與哥哥在客廳玩耍，30歲母親當時亦在客廳，47歲父親則在睡房休息，隨後哥哥突告知母親，弟弟不慎墮樓，父親聞訊遂趕至屋苑平台，並帶同墮樓兒子搭的士往荃灣港安醫院，惜延至早上11時41分證實傷重不治。
防止虐待兒童會總幹事婁小君接受本報查詢稱，對今次悲劇感到痛心，提醒有小朋友的單位一般會有很多家居陷阱和危險。她舉例，窗戶應該要安裝窗花防止兒童攀爬後墮樓，但即使有窗花也應該要上鎖及不容易被兒童打開，附近也不應放置矮櫃和梳化，以免他們藉此攀爬至高處，否則同時會衍生高處墮下風險。婁小君又提到，家長應把幼兒置於目視範圍和可步行距離，同時避免讓他們觸及細小、灼熱、尖銳的物品和家具等，地面也應鋪設軟墊和清理雜物以免絆倒，而利器和藥物、清潔劑等化學物品更要收起。她提醒家長和照顧者要留意家居環境並要盡快消除危險。