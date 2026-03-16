2歲男童荃灣墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕

荃灣油柑頭昨早發生幼童墮樓悲劇。一名近兩歲大男童，昨早10時許由恒麗園一個單位高處墮下，隨後其父自行將男童送到荃灣港安醫院搶救，惜最終返魂乏術。警員到場調查發現，涉事單位客廳窗戶未有安裝窗花，父母涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，現正被扣留調查。

據了解，還有1個月滿2歲的死者與父母和7歲哥哥居於恒麗園5座一個單位，事發前他與哥哥在客廳玩耍，30歲母親當時亦在客廳，47歲父親則在睡房休息，隨後哥哥突告知母親，弟弟不慎墮樓，父親聞訊遂趕至屋苑平台，並帶同墮樓兒子搭的士往荃灣港安醫院，惜延至早上11時41分證實傷重不治。