大埔宏福苑五級火｜300名居民聯署　要求政府督促合安盡快召開業主大會

逾300名自稱是大埔宏福苑的業主向政府發公開的聯署信，要求政府督促屋苑管理人合安管理有限公司盡快召開業主大會。民政事務總署指，會按照《建築物管理條例》的規定處理。 未釐清屋苑保險賠償等細節 居民在聯署信中指現時尚未釐清屋苑保險賠償、大維修剩餘款項、管理費盈餘處理等關鍵細節，導致居民對屋苑管理及決策過程產生深切疑問。居民認為唯有透過正式的業主大會，讓每位居民有機會直接提問並即時獲得清晰解答，方能真正消除疑慮、凝聚共識，並提升屋苑管理的透明度與公信力。

居民懇請政府協助並督促合安，盡快安排召開宏福苑業主大會，並確保會議以雙向溝通為核心，讓居民得以充分表達意見，並獲得具體而明確的解答。居民深信此不僅有助於化解當前爭議，更能為宏福苑長遠和諧發展奠定穩固基礎，亦有助於維持社區穩定。

聯署信全文 香港特別行政區 行政長官李家超先生鈞鑒： 主題：要求盡快召開宏福苑業主大會以促進雙向溝通 尊敬的行政長官先生： 您好！我們乃宏福苑業主之一，是一群長期關注屋苑事務的業主，特此致函，懇請 政府協助並督促合安管理有限公司（下稱管理人），盡快召開宏福苑業主大會，以促進居民與管理人之間的雙向溝通，徹底解決當前居民對屋苑事務之種種疑問。

自近期宏福苑多項事務公布以來，居民對以下事項存在重大疑慮： 1. 相關政策之執行細則、 2. 住宿安排（包括單位分配準則、輪候機制及公平性）、 3. 善款安排（使用範圍、審計程序及透明度）、 4. 屋苑保險賠償（索償進度、金額計算方法及分配方式） 5. 大維修剩餘款項（剩餘資金之具體用途、是否繼續用於維修工程或應退回業主） 6. 管理費盈餘處理（是否調整下期管理費、直接退款或作其他用途）以及 7. 全苑8幢大廈完整勘察報告等。 儘管部分資訊已透過現有渠道發布，但仍有大量關鍵細節未能釐清，例如具體決策依據、時間表、後續跟進行動及財務報表等，導致居民對屋苑管理及決策過程產生深切疑問。我們認為，唯有透過正式業主大會，讓每位居民有機會直接提問並即時獲得清晰解答，方能真正消除疑慮、凝聚共識，並提升屋苑管理的透明度與公信力。

因此，我們懇請 政府協助並督促管理人，盡快安排召開宏福苑業主大會，並確保會議以雙向溝通為核心，讓居民得以充分表達意見，並獲得具體而明確之解答。我們深信，此舉不僅有助於化解當前爭議，更能為宏福苑長遠和諧發展奠定穩固基礎，亦有助於維持社區穩定。 感謝 閣下在百忙之中抽空閱覽此信。我們衷心期待 政府重視居民之合理訴求，並迅速採取積極措施回應。如有需要，我們樂意提供進一步資料或全力協助，以便有關工作順利推進。 此致 鈞安！

一群宏福苑業主 日期：2026 年 3 月 15 日