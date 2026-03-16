近200中學生參與首屆學界黑客松 理大支持 獲獎學生獲實習機會

由香港理工大學電子計算學系及科創源(Genesis)協會聯合主辦的首屆HACK 852中學生AI及編程「黑客松(Hackathon)」，已於周日舉行。賽事吸引近200名來自超過25間中學的學生參與，涵蓋本地及國際學校，反應熱烈。比賽分為AI組別(團隊賽)及編程組別(個人賽)，參加者須在一天內完成作品構思與製作。有別於傳統賽事，HACK 852強調實戰與原創，學生全程需靠自身能力於閉門環境下完成項目，避免背誦公式或代筆等問題，現場更有專業導師從旁指導。

是次比賽獲理工大學電子計算學系支持，學系不僅參與題目設計，更派出教授參與評審團。學系代表姚文龍教授表示，HACK 852既能推動本地科技教育，亦有助吸引對電腦科學有興趣的學生未來報讀相關課程。他透露，學系將透過電郵了解部分獲獎學生的興趣範疇，並可能安排暑期主題實習，讓年輕人有機會親身體驗大學層面的科研環境。談及AI發展趨勢，姚教授認為香港擁有多元行業，適合探索AI在不同領域的應用。他寄語年輕人：「基礎訓練十分重要，尤其數學基礎較為關鍵，有助更容易掌握相關知識。」

盼學生透過比賽找到興趣方向

HACK 852由科創源(Genesis)協會創辦人張睿哲(Richie)發起，他本身經歷過DSE、IB及A-Level三大課程體系，深明實踐經驗對成長的重要性。談及舉辦比賽的初衷，他表示：「香港其實有很多好叻的年輕人，但未必有機會接觸最新科技。我們希望透過比賽，讓大家可以找到自己的興趣及職業方向。」

張睿哲坦言，首屆賽事的參與人數遠超預期，反應之熱烈令他驚喜。談到最難忘的瞬間，他笑言是看到不同年齡的學生同場較量：「AI比賽最好玩的地方，是不分年齡，鬥的是創意。無論你是11歲抑或17歲，大家都是用創意去決勝負。」他又大讚參賽者的表現：「今天看到的作品真的非常厲害，在我年輕的時候，根本沒可能做到相同的事。」