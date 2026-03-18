醫健通升級「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」 實現跨境病歷紀錄互通

隨著大灣區發展加快兩地融合，不少港人因工作需要經常往返兩地，甚至選擇於內地退休定居，對跨境醫療需求與日俱增。當在內地感到不適需要求醫時，一個完整的電子健康紀錄，將有助醫生更準確診症及制定後續治療方案。 因此醫健通流動應用程式已全面升級，全港醫健通用戶可透過「跨境健康紀錄」功能，申請過去三年的健康資料，包括過敏、藥物不良反應、診斷、疫苗接種紀錄、藥物處方及化驗報告等，讓市民可授權大灣區指定醫療機構查閱其香港的病歷紀錄。同時亦可將內地的診症結果自行存入「個人資料夾」，以便利跨境就醫。

自今年1月起，香港市民可透過「個人資料夾」功能，授權三間指定境外醫療機構（即香港大學深圳醫院、深圳新風和睦家醫院和中山陳星海中西醫結合醫院），將其放射報告及影像直接存入醫健通個人戶口，實現跨境病歷紀錄互通，為市民提供更連貫的護理服務。 操作流程：如何授權指定境外醫療機構存放放射報告及影像？

用戶體驗分享： 案例一 於科技公司工作的王先生（45歲）指：「我平日主要在香港覆診和體檢，但因工作關係經常要往返香港及大灣區。現在可使用『跨境健康紀錄』功能，每次在內地求醫前，都可先於醫健通流動應用程式申請過去三年的健康紀錄，再授權內地醫生查看我在港的醫療和用藥等紀錄。於內地看診後，我亦將醫療及化驗結果等存入『個人資料夾』內，方便香港的主診醫生隨時查閱跟進，省時又方便。促進跨境病歷紀錄互通，大大提升診症效率及準確性。」

案例二 陳小姐是一名會計師（40歲），平日工作繁忙，但每年都會抽空做體檢。「對我來說，看醫生、做檢查，最重要又快又準。自1月份開始，醫健通用戶於內地醫院做磁力共振等放射檢查前，可以先透過流動應用程式申請授權醫院將放射報告和影像存入『個人資料夾』。早前我曾在內地出差並順道安排檢查，在完成檢查後約一星期內，醫院便會將檢查結果存入我的『個人資料夾』內。我回港再看醫生時，便授權香港醫生查看相關結果，不需再浪費時間做重複的檢查，醫生可即時跟進治療。相關的影像亦可以於自己的手機查閱，非常簡單方便，更能了解自己的健康狀況。」

案例三 已退休並於內地養老的長期病患者何伯（72歲）：「由於我在香港及內地均需定期覆診，以往每次回港覆診和接受治療時，都要攜帶大量膠片／報告回港，實在麻煩又難以攜帶。我最怕是途中忘記了或遺失了，幸好現時可以在醫健通流動應用程式授權深圳的醫院，將X光片的影像及報告，都存入『個人資料夾』內。當我回港覆診時，可授權醫生查閱內地醫院的放射影像及報告，無須帶著一份份實體報告趕車及過關，我自然輕鬆得多。」 完善保障機制 確保數據安全

醫健通的跨境健康紀錄設有嚴格保護機制，系統核實用戶申請後，將經醫健通網頁向指定及認證的境外醫療機構提供用戶的健康紀錄。而相關醫療機構的醫護人員，必須掃描用戶的「申請二維碼」和「密碼二維碼」，方可取覽健康紀錄。相關二維碼有效期僅30天，且「密碼二維碼」會在使用24 小時後失效，確保他人無法獲取資料，有效保障資料安全。此外，為確保境外醫療機構能正確將市民的放射影像上載至醫健通，該機構必須在登記時輸入市民的關鍵個人資料（香港身份證號碼、英文姓名、性別及出生日期），並於上載時檢查與醫健通系統內的紀錄是否一致，以避免將影像錯誤地存入市民的醫健通戶口。