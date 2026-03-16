高級警司涉3度非禮女下屬　事主供稱被摸臀及捉手摸褲襠

被告周毅剛(49歲)，被控3項猥褻侵犯罪，指他於前年6月19日及11月1日，在灣仔軍器廠街一號警察總部41樓3度猥褻侵犯女子X。承認事實指，事主X於2021年加入政府，2023年加入警察支援部，任職二級行政主任。被告是她的上司，她工作上主要與高級行政主任交流，甚少與被告接觸，私下也無聯絡。X在前年11月4日報案，翌日被告被捕，在警誡下稱「無嘢講」。

高級警司周毅剛被指在前年3度非禮女下屬，被控3項猥褻侵犯罪，他早前否認控罪，案件今日(16日)於東區裁判法院開審。女事主供稱一次工作期間曾遭被告拍打臀部，其後在一次聚會時被捉住手放在被告褲襠。

不敢亂懷疑 返回座位後告知同事

X今以視像形式作供指， 憶述前年6月19日的非禮事件，她當日在辦公時間站在被告的辦公室門外，與被告的秘書傾談，突然感覺到有人拍打她的臀部一下，其後被告突然在她的左邊出現，應是想進入辦公室。X形容拍的力度正常，因手背應會感覺到關節位，而接觸面的弧度似是以手掌拍，不似是不小心，但亦不敢亂懷疑，返回自己的座位後將事件告知同事。

同年11月1日下午，支援部於會議室進行聚會，出席者包括被告、X等人。當時被告走近她，先後摸她的兩邊臀部，又貼近稱喜歡X，問可否摸她。X稱，整個過程持續數分鐘，她當時感到害怕。多次拒絕後，被告又問「跟我好唔好」、「今晚陪我得唔得」、「乖啦，畀隻手我」之後又捉住她的左手放在褲襠上，然後表示自己下體勃起，她回應指不想知道，一名女督察見X不舒服後陪同她離開。