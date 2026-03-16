五一勞動節復辦遊行？　吳秋北︰應好好慶祝以不同方式表達訴求

在五一勞動節舉辦遊行是工聯會以往的傳統，但近年已無再舉行。被問到如今社會氣氛緩和，今年會否復辦遊行，會長吳秋北指出從來無忌諱或迴避表達議題的主張，會以不同形式表達訴求。

工聯會今日舉行傳媒茶敍介紹今年工作計劃，吳秋北指工會一直重視就業環境、工人待遇、職業安全等議題。他續指大家應該好好慶祝勞動節，工聯會屆時會推出多元化的活動，只要是有利於爭取僱員權益的方式都會考慮。在立法會層面，已成立香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會，吳秋北會爭取擔任主席，希望更好地推進工作，確保掌握「十五五」機遇，激發經濟動能。