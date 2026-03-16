警長2019年太古站遭示威者扯跌受傷　獲判42萬元賠償

2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月，而一名警長遭其扯跌受傷，故入稟區域法院索償。法官羅麗萍今午頒下判詞，指警長誠實坦白及沒有誇大傷勢，並積極面對事件和接受治療，裁定被告須向警長賠償共約42萬元，並須支付利息和原告訟費。

原告黃銘源(49歲)，任職警務處警長；被告文城康(案發時23歲)。被告缺席聆訊，案件在被告缺席下開審。判詞指，被告從未出庭或呈交任何證據，也沒有提出抗辯，因此法庭於2024年已裁定被告須對原告負上法律責任。原告原索償約80萬元，但因已收取僱員補償，故僅向被告索償共約59萬元。