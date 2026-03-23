氫能週5月登場 機電署：以「安全＋標準＋市場」鋪路 促成合作、培育青年氫能新力軍

由機電工程署主辦的「氫能週」將於2026年5月18日至23日舉行，並以核心活動「國際氫能發展論壇」打頭陣，活動一連多日除了涵蓋主題論壇外、亦包括青年競賽、以及到大灣區及長三角的技術考察，既讓香港推動氫能發展再有「集中火力」平台，亦着力推動公眾教育與青年科普。 機電工程署署長潘國英在專訪中指出，氫能作為潔淨能源「二次載體」，可實現能源的時空轉移和高效利用，而「十五五」規劃亦把氫能列為未來產業方向之一，香港應把握國家產業布局與自身優勢，從制度與應用兩端同步推進。

「法規＋標準＋市場」三線並行 安全與信心先行 氫能要走進城市日常，安全與監管框架是第一道門檻。政府於2024年6月發布《香港氫能發展策略》，提出按「完善法規、制訂標準、配合市場、審慎推進」四大方向，穩慎有序營造本地氫能發展環境。 在法規層面，政府已向立法會提交《氣體安全條例》（第51章）的修訂建議，為「用作燃料的氫氣」提供法律基礎。 同時，《條例草案》建議把燃料氫氣納入安全規管制度，並增設條文以便日後以附屬法例全面規管氫氣在港的進口、生產、儲存、運送、供應和使用；當局亦已展開附屬法例草擬工作，目標在2026年引入。 基建「見得見摸得着」：凹頭公眾加氫站先行 基礎設施方面，署方指出元朗凹頭公眾加氫站已於2025年6月正式營運，屬重要里程碑；港島及九龍亦正物色選址，未來會擴大加氫網絡，以配合氫能車輛普及步伐。 而在「審慎推進」的路線下，跨部門工作小組至今原則上同意合共35個氫能試驗項目，範圍涵蓋供應鏈與應用示範，例如：城巴氫燃料電池雙層巴士與車廠加氫設施、中石化（香港）凹頭加氫站、政府的氫能洗街車及於全運會粉嶺高爾夫球場地及工地應用的氫能發電機等。

青年「由砌車到編程」：把能源轉型變成可上手的學習 「氫能週」亦把焦點放在青年培育與科普，透過活動讓青年人從「看氫能」進一步走向「玩氫能」、「做氫能」與「想像氫能」。在「氫能車競賽大挑戰」中，學生需要親手設計、組裝及測試氫能模型車，從中理解氫燃料電池原理，並透過改良設計提升能源效率；部分項目更結合程式設計，讓參賽者一邊動手、一邊動腦，把抽象的能源知識轉化為具體作品。其次是跨學科知識整合。氫能並非單一工程課題，而是連結化學、環境科學、能源政策及創新科技的綜合領域，青年可藉比賽跳出學科框架，學習融會貫通。第三是社會責任。潘國英更即場親身示範比賽小車，先透過編程為小車設定智能行駛路線，再以手動操控模式靈活繞過障礙。小車以氫燃料電池驅動，過程中清晰展示氫能轉化電能的環保原理，讓學生親眼見證理論與實踐結合，鼓勵他們在工程與編程領域發揮創意。 而另一重磅科普活動「氫建未來．小紅花科創向善挑戰賽」不只重視技術創新，更強調科技如何改善生活、回應社會需要，讓學生在構思方案時同時思考可持續發展與社會價值。透過競賽、實作和應用情境，而不只是單向講解，把氫能變成青年人可以親身參與的學習經驗。整個挑戰賽既有趣味，也有層次，讓學生在過程中建立對新能源的認識、安全意識，以及對未來綠色科技的想像。



從制度鋪路、示範項目、加氫基建到青年科普，「氫能週」被視為把氫能由「概念」推向「落地」的一次集中呈現。隨着更多合作與試驗數據累積，氫能能否成為香港下一個綠色增長點，亦將在未來幾年逐步見真章。

署方透過氫能洗街車進校活動，讓學生體驗氫能的日常應用。隨着 5 月「氫能週」加強青年參與，將能深化大眾認知並為香港氫能發展培育人才。

(特稿)