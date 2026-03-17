滙豐5.1起 櫃位打簿每次50元

18歲以下、長者及部分合資格用戶將可獲豁免收費，亦可使用免費自助途徑，如「入票易」機。(鍾式明攝)

滙豐昨向零售銀行客戶發出銀行服務收費修改通知，今年5月1日起，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票收取5元手續費。此外，上述客戶如經分行櫃位打簿，將每次收取50元。18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士均可獲豁免收費。

現時客戶存入15張支票或以下獲豁免收費；15張以上則每張收取1元。根據滙豐向客戶發出的最新通知，5月1日起，個人綜合理財戶口、個人客戶和滙豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每張支票均收取5元手續費。如客戶使用入票易機或其他非分行櫃位渠道存入支票則不會收費。至於卓越理財和卓越理財尊尚客戶則取消現時於櫃枱存入15張以上支票的手續費。