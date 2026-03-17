私家車九龍灣失控 剷行人路釀9傷 75歲司機疑煞車誤踩油門肇禍 同齡妻未戴安全帶拋車外

九龍灣昨中午時分發生嚴重交通意外，一輛掛有「中港牌」的平治電動私家車在臨興街準備掉頭時，75歲男司機懷疑誤將油門當作煞車掣，失控衝上行人路撞傷8名途人及撞塌一棵樹，私家車上同齡妻子更被拋出車外，合共造成9人受傷，涉事司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。有專家認為，駕駛時必須專心和留心，又呼籲行人即使在行人路也不要做「低頭一族」，以隨時預備應付突發事件。
事發昨中午12時40分，正值打工仔午飯時間，一輛掛有香港和內地車牌的銀灰色平治電動私家車，在臨興街美羅中心二期停車場對開準備掉頭，其間郭姓75歲男司機懷疑誤將油門當腳掣，引致車輛失控撞向路邊一列欄杆，並衝上行人路撞倒8名途人，車上疑沒有佩戴安全帶的林姓同齡妻子乘客亦被拋出車外。據悉，私家車司機當時同樣無佩戴安全帶。
意外共釀成7男2女受傷，年齡介乎18至75歲，其中女乘客頭部重創、肋骨受傷，昏迷送院經急救後情況稍為穩定，留院接受治療和觀察。被撞途人則分別頭部、頸部、手腳、身體不同程度擦傷和撞傷。其中一名捱撞途人事發時正前往午膳，他指涉事車輛突然失控衝上行人路，幸當時有反應避了一避，最終仍被撞跌落地撞傷眼角，「否則你訪問唔到我。」另一路過的被撞途人形容已「斷片」，忘記了事發過程，但提到當時車速頗快。
警方：不涉醉駕藥駕精神健康問題
目擊者江小姐指，剛行過便聽到有人「呀」一聲呼叫，其後就見到一名女子倒地，「只係隻手郁少少」。另一目擊者李先生稱，事發一刻有很大撞擊聲，起初僅以為貨車撞到物件，及後走近赫見發生多人受傷車禍，司機事後落車查看時神情呆滯。東九龍交通部交通意外調查組第二隊督察蔡紹基指，75歲男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕扣留調查，初步顯示他沒有醉駕或藥駕，精神及健康情況亦沒有問題，相信案件不涉刑事成分，將會循危險駕駛引致他人受嚴重傷害方向調查。
李耀培：建議參考外地高齡司機詳細體檢
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培估計，今次意外或涉及分心、不專注駕駛，導致車上人士沒有佩戴安全帶、踩錯油門；又稱在掘頭巷掉頭都會把女乘客飛出車外，可以想像衝撞力有多大，幸駕駛席有軚盤捉實司機才未有飛出。就有輿論認為司機是否年紀過大，他認為目前針對年滿70歲高齡司機每年的體檢程序簡單，建議參考外地要求高齡司機定期作詳細身體檢查，但強調不論體檢結果如何，駕駛也要專心、不分心和留心。
此外，李耀培呼籲行人即使身處行人路也不要做「低頭一族」，當遇上意外或突發事件時，或可爭取多兩、三秒時間閃避或應變。