私家車九龍灣失控 剷行人路釀9傷 75歲司機疑煞車誤踩油門肇禍 同齡妻未戴安全帶拋車外

九龍灣昨中午時分發生嚴重交通意外，一輛掛有「中港牌」的平治電動私家車在臨興街準備掉頭時，75歲男司機懷疑誤將油門當作煞車掣，失控衝上行人路撞傷8名途人及撞塌一棵樹，私家車上同齡妻子更被拋出車外，合共造成9人受傷，涉事司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。有專家認為，駕駛時必須專心和留心，又呼籲行人即使在行人路也不要做「低頭一族」，以隨時預備應付突發事件。

事發昨中午12時40分，正值打工仔午飯時間，一輛掛有香港和內地車牌的銀灰色平治電動私家車，在臨興街美羅中心二期停車場對開準備掉頭，其間郭姓75歲男司機懷疑誤將油門當腳掣，引致車輛失控撞向路邊一列欄杆，並衝上行人路撞倒8名途人，車上疑沒有佩戴安全帶的林姓同齡妻子乘客亦被拋出車外。據悉，私家車司機當時同樣無佩戴安全帶。

意外共釀成7男2女受傷，年齡介乎18至75歲，其中女乘客頭部重創、肋骨受傷，昏迷送院經急救後情況稍為穩定，留院接受治療和觀察。被撞途人則分別頭部、頸部、手腳、身體不同程度擦傷和撞傷。其中一名捱撞途人事發時正前往午膳，他指涉事車輛突然失控衝上行人路，幸當時有反應避了一避，最終仍被撞跌落地撞傷眼角，「否則你訪問唔到我。」另一路過的被撞途人形容已「斷片」，忘記了事發過程，但提到當時車速頗快。