香港要在變局中搶新機 李家超：全速制定首份「香港五年規劃」

今年是國家「十五五」規劃開局之年。行政長官李家超表示，會帶領特區政府團結社會各界，主動對接十五五規劃；政府正全速制定首份「香港五年規劃」，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。他指，「十五五」規劃再次肯定香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，香港要利用好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

李家超昨日出席由新城舉辦的新一屆香港經濟峰會致辭時表示，全球在去年經歷關稅亂象，單邊主義、保護主義抬頭，所幸環球經濟展現相當大的韌性，整體維持溫和增長；惟當前地緣政治複雜多變，環球經濟前景存在不確定性，更影響主要經濟體貨幣政策走向、金融市場對科技投資的信心等。他指，香港在變局中更要搶佔新機。