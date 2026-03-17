香港要在變局中搶新機 李家超：全速制定首份「香港五年規劃」

今年是國家「十五五」規劃開局之年。行政長官李家超表示，會帶領特區政府團結社會各界，主動對接十五五規劃；政府正全速制定首份「香港五年規劃」，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。他指，「十五五」規劃再次肯定香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，香港要利用好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。
李家超昨日出席由新城舉辦的新一屆香港經濟峰會致辭時表示，全球在去年經歷關稅亂象，單邊主義、保護主義抬頭，所幸環球經濟展現相當大的韌性，整體維持溫和增長；惟當前地緣政治複雜多變，環球經濟前景存在不確定性，更影響主要經濟體貨幣政策走向、金融市場對科技投資的信心等。他指，香港在變局中更要搶佔新機。
香港要利用好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色
李家超續指，十四屆全國人大四次會議上星期在北京勝利閉幕，會議表決通過了關於國家「十五五」規劃綱要的決議。國家在創新科技、人工智能、大數據、基礎設施建設等領域的發展位居全球領先地位，並正着力建設強大國內市場、加緊培育壯大新動能、加快高水平科技自立自強。香港可以善用國家產業生態和發展的機遇，實現自身新興產業的跨越式發展。
他指，特區政府正全速制定首份「香港五年規劃」，香港要利用好香港作為國內國際雙循環格局中的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。他又指，「十五五」規劃明確要求加快發展北部都會區，並發展國際高端人才集聚高地。
李家超表示，香港的五年規劃，會讓大家看到未來5年，發展目的是要持續改善民生，同時鞏固香港競爭力。他指，自今年以來，本地消費和營商環境改善，息口下降也利好資產市場，帶動消費和投資活動增長。特區政府會以更大力度提升市民福祉，讓市民分享經濟發展的成果，推動香港由治及興。