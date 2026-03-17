七成因管教問題感壓力 中大QSIP：家長無助靠自己減壓

養育子女的過程中，面對重大的親職責任，不少家長均會出現不同程度壓力。中大的調查研究發現，七成受訪中小學學生家長表示偶爾感到壓力，主要因與子女在管教問題上產生衝突。學者建議學校推動家長教育普及化，配合學生培育策略，提升學生與家長溝通的技巧。
香港中文大學香港教育研究所優質學校改進計劃(QSIP)早前展開一項「校本家長教育需要調查」，在2024年9月至2025年12月期間，收集7,864位分別來自6所小學及21所中學家長的回應。結果顯示，約有七成中、小學家長表示偶爾及有時感到壓力，當中中學家長佔74%，小學家長佔67.1%；而經常及總是感到壓力的家長則約佔兩至三成(中學20.5%；小學29.0%)。在壓力來源方面，70.8%小學家長及55.3%中學家長認為與子女在管教問題上產生衝突，為最大的壓力來源，其次則是工作、經濟，及與家人就子女管教問題產生衝突。
問卷同時探討家長減壓方法，結果顯示家長最常採用的兩種方法均是靠自己，包括「盡力維持積極的心態」(中學51.3%；小學：50.8%)及「休息/睡覺」(中學49.1%；小學54.4%)；更有14.6%的小學家長及11.7%的中學家長稱在面對壓力時「感到無能為力，只好接受現實」。
籲家校合作推家長教育普及化
QSIP學校發展主任胡翠珊指出，在支援學校期間觀察到不少家長均積極參與家長教育課程，希望認識更多親子溝通技巧。QSIP建議學校推動家長教育普及化，配合學生培育策略，提升學生與家長溝通的技巧。QSIP學校發展主任吳潔容補充，以往家長很依賴學校教育子女，現時約四成家長本身已具備大專或以上的教育水平，他們對子女及學校的期望往往比較高。惟在舊學制之下成長或來自內地的家長，均未必能充分掌握新學制，以致他們對子女的期望與子女出現分歧。因此建議學校設計校本家長教育課程，協助家長與子女溝通，減少兩代之間的矛盾。