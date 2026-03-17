七成因管教問題感壓力 中大QSIP：家長無助靠自己減壓

養育子女的過程中，面對重大的親職責任，不少家長均會出現不同程度壓力。中大的調查研究發現，七成受訪中小學學生家長表示偶爾感到壓力，主要因與子女在管教問題上產生衝突。學者建議學校推動家長教育普及化，配合學生培育策略，提升學生與家長溝通的技巧。

香港中文大學香港教育研究所優質學校改進計劃(QSIP)早前展開一項「校本家長教育需要調查」，在2024年9月至2025年12月期間，收集7,864位分別來自6所小學及21所中學家長的回應。結果顯示，約有七成中、小學家長表示偶爾及有時感到壓力，當中中學家長佔74%，小學家長佔67.1%；而經常及總是感到壓力的家長則約佔兩至三成(中學20.5%；小學29.0%)。在壓力來源方面，70.8%小學家長及55.3%中學家長認為與子女在管教問題上產生衝突，為最大的壓力來源，其次則是工作、經濟，及與家人就子女管教問題產生衝突。