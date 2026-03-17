小巴「勿聽耳機」告示惹議 　網民不解：落車㩒鐘有乜嘢要溝通

網民在Facebook 群組「MTR 港鐵關注組 (車廂花生+突發事故最新update)」發圖，稱「依家搭小巴要咁樣」，圖中小巴司機特意掛上一塊手寫牌，上面寫有「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」字句

不少人乘搭公共交通工具時習慣戴上耳機聽歌睇片。不過近日網上流傳一張相片，有小巴司機在車廂內貼出告示，要求乘客「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」，引起網民討論。

該網民在Facebook 群組「MTR 港鐵關注組 (車廂花生+突發事故最新update)」發圖，稱「依家搭小巴要咁樣」，圖中小巴司機特意掛上一塊手寫牌，上面寫有「上車請勿聽耳機，以免無法溝通」字句，惟法律未有列明坐小巴不准戴耳機，故引起大量網民關注熱議。

認為「事出必有因」

有人不解問道：「同你好熟？除咗叫落車有乜嘢要溝通？」、「嘈到拆天，有可能唔戴耳機？到站落車前㩒鐘，有乜嘢要溝通？」、「司機受過傷痛」、「惡得交關」、「每張告示牌背後都個惊人的故事」、「可能是外勞，聽不懂？」、「唔好搭佢囉」、「嚴過坐飛機」、「咁助聽器？」，亦有網民批評「無法溝通」不是乘客責任，「咁小巴司機開解個電台大一大聲開足全程呢，其他乘客講嘢大大聲講足全程呢，呢啲真係令人好困擾」，另有人一針見血指出原因「因為啲小巴司機會自己改路線」、「我自己坐開一架綠頂一架紅頂，兩架司機都係去到某個位會問OOO(地點名)有冇落，如果冇人應就會改行一條快啲嘅路，唔好講咩改路線合唔合規，香港講效率講變通，我就覺得好合理喎」。