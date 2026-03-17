東微電子半導體生產基地落戶元朗創新園 響應國家政策方向 共築香港微電子產業鏈

香港科技園公司與東微電子香港有限公司早前(3月16日)於元朗創新園舉行「元朗創新園半導體設備生產基地項目啟動禮」，東微電子將於元朗創新園設立全港首個研發及生產創新半導體及集成電路前端設備的生產基地，項目獲「新型工業加速計劃」評審委員會的支持。標誌香港微電子產業正式邁向高端製造，進一步推動本港的新型工業化發展。 於項目起動禮上，請來包括創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生、創新科技署署長李國彬先生、創新科技及工業局工業專員（創新及科技）葛明博士、香港科技園公司主席查毅超博士、香港科技園公司行政總裁黃秉修先生、河南東微電子材料有限公司董事長王永超先生及河南東微電子材料有限公司財務總監聶元坤先生等多位主禮嘉賓。

推動新型工業化 加速發展新質生產力

孫東教授致辭

創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，為了主動對接國家「十五五」規劃，特區政府正全方位推進新型工業化，加速發展新質生產力，包括推出100億元的「新型工業加速計劃」，鼓勵企業在港設立新智能生產設施。是次東微電子項目的總預算超過8億元，料可獲「新型工業加速計劃」資助金額約2億元。 他並指特區政府一直大力支持本港發展半導體及微電子產業，於2024年9月已成立香港微電子研究院，利用大灣區完備的產業鏈及龐大市場優勢，推動「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。研發院在元朗微電子中心的第三代半導體芯片技術研發與試產的中試線將於今年內投入運作，促進本地芯片研發和產業升級。此外，今年《財政預算案》更宣布預留約2.2億元支持在港建設首個境外的國家製造業創新中心，聚焦半導體相關研發，形成群聚效應，進一步完善香港的微電子生態圈，助力國家在半導體領域的原始創新和技術攻關。

全方位支援企業需要 打通微電子產業全鏈條

查毅超博士致辭

香港科技園公司主席查毅超博士致辭時亦指，當前國家邁向「十五五」新征程，提出以創新驅動發展，加快發展新質生產力。新質生產力以科技創新、高端人才及突破技術為核心，香港在中央支持下建設國際科創中心，必須充分發揮科研人才國際化的優勢，打通科研、中試、量產的全鏈條。目前在園區的微電子相關企業超過280家，生態正持續擴展。他相信東微電子落戶元朗創新園，是香港推動微電子產業發展、邁向新型工業化的一大突破。科技園公司將續與特區政府及產學研各界夥伴合作，推動更多硬科技成果走向市場，促進香港微電子產業鏈的長足發展。

深思熟濾落戶香港 貢獻力量打造國際創科中心

王永超先生致辭

河南東微電子材料有限公司董事長王永超先生則指出，東微電子選擇香港，是經過深思熟慮的戰略決策，香港不單擁有頂尖的科研基礎設施，更有政府的政策支持力度空前。如東微電子便獲「新型工業加速計劃」支持，除提供資助外，亦為企業對接科研人才資源，拓展國際市場搭建了橋樑。而且香港的科技金融環境與科創類企業的需求完美結合，加上香港無可替代的國際化優勢，以及與東微電子的需求高度契合的人才優勢。正是東微電子實現打造中國人工智能時代硬核力量的目標，提供最理想的土壤。東微電子將與科技園公司緊密合作，推進芯片設計、先進設備的突破，為香港打造國際創科中心及國家半導體產業鏈自主可控貢獻力量。

王永超並提到東微電子在港的生產基地預計需要100名以上的高端人才，而公司於兩年前派到香港的大學接受培訓的人員，首批將於今年6月畢業，為企業培育具國際視野的高端人才。 科技園公司正於元朗創新園推進微電子中心擴建計劃（MECX），擴建後將提供約7,500平方米的空間及專業化工作車間，以支援企業從「設計與研發」延伸至「先進製造」，加快打通「研發—中試—量產」全鏈條，推動香港微電子產業升級發展。