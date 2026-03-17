荃灣2歲男童墮樓亡 專家籲加裝窗花或定位器 意外時勿隨意移動傷者

荃灣恆麗園一名2歲男童日前墮樓身亡，父母涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕。香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今早(17日)在電台節目表示，幼童到達會攀爬及探索的年紀，會探索有光及聲音的地方，加上未有距離和高度認知，不懂得害怕，有機會爬出窗外。

黃惠玉表示，安裝窗花是最基本要求，建議家長加裝，並需留意傢俬擺設會否對孩子帶來潛在風險，例如靠近窗戶的櫃成為孩子攀爬的「樓梯」。亦要注意其他家居陷阱，例如曾有幼童誤飲飲品瓶中的漂白水及誤服顏色鮮艷的藥物。她又關注事發後，家人自行將幼童送院，指從高處墮下通常涉及骨折，不應該隨意移動傷者，應該報警求助。