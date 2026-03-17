荃灣2歲男童墮樓亡 專家籲加裝窗花或定位器 意外時勿隨意移動傷者

荃灣恆麗園一名2歲男童日前墮樓身亡，父母涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕。香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今早(17日)在電台節目表示，幼童到達會攀爬及探索的年紀，會探索有光及聲音的地方，加上未有距離和高度認知，不懂得害怕，有機會爬出窗外。
黃惠玉表示，安裝窗花是最基本要求，建議家長加裝，並需留意傢俬擺設會否對孩子帶來潛在風險，例如靠近窗戶的櫃成為孩子攀爬的「樓梯」。亦要注意其他家居陷阱，例如曾有幼童誤飲飲品瓶中的漂白水及誤服顏色鮮艷的藥物。她又關注事發後，家人自行將幼童送院，指從高處墮下通常涉及骨折，不應該隨意移動傷者，應該報警求助。
港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強在同一節目亦表示，高處墮下的傷者極有可能出現頭部及頸椎創傷，隨便移動會令其創傷急劇惡化，影響中樞神經系統，所以最佳做法是馬上報警。他憶述，十多年前曾有兒童從高處墮下，雖保住性命卻導致終身傷殘，類似的意外絕對可以避免，必須先做好家居安全措施，裝設安全窗花及要上鎖，萬一客觀條件未能安裝，可交由專業人員研究安裝定位器，限制窗戶開啟的角度。
鼓勵父母多進行親子活動
葉柏強提到，嬰幼兒在5、6個月大時已懂得攀爬，即使在嬰兒床內也可能翻越圍欄墮下，碌架床、高身梳化同樣有危險，建議在幼童活動範圍鋪設地毯或軟墊、加設閘門分隔廚房等存有火源或煤氣的區域、以及家具的尖角應用軟膠包裹，並使用簡單的安全裝置防止門或抽屜夾傷手指等。他又鼓勵父母陪伴小朋友多些親子活動，減少打機或上網，當年幼小朋友在家裡玩耍時，家人要特別小心家居安全，窗戶附近盡量不要放太多雜物或椅子。