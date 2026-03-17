DSE｜蔡若蓮：公民與社會科首兩屆整體達標率逾9成　令人滿意

教育局局長蔡若蓮表示，中學文憑試公民與社會發展科首兩屆日校考生的整體達標率超過9成，整體表現令人滿意。她又提到，自2022/23學年至今，已安排超過15萬名高中學生參與公民科內地考察。
超過15萬學生參與公民科內地考察
在立法會教育事務委員會會議，多名議員關注現時國家及國際環境變化迅速，如何讓學生緊貼最新發展。蔡若蓮回應說，公民科的教學材料包括教科書及網上教學資料，課程發展處會因應實際教學需要開發不同教學材料，亦會就新課題為教師舉辦講座、研討會等。她又表示，希望透過公民科培養學生能力、思維、價值觀，舉例說中東局勢每日都有變化，認為並非追趕資訊內容，應讓學生學習理性分析，以正確態度、慎思明辨不同資訊。
對於有多名議員提到公民科只設「達標」及「不達標」，可能對部分學生缺乏鼓勵作用，蔡若蓮回應說，希望學生並非為考試而讀書、或為取得高分而操練考試技巧，希望學生習慣有理性分析及思考能力。
旅遊界議員江旻憓關注內地考察期間學生的出行安全及衣食住行的服務質量，亦有意見關注內地考察的招標程序。蔡若蓮回應說，學生安全是最優先的考慮，採購及審批工作非常嚴謹，雖然會考慮價錢，但質素最重要，所以引入雙信封制，確保有經驗、實力承辦商負責有關項目。她表示，招標會考慮住宿、交通、膳食、隨團人員安排、人員經驗、提供車輛的車齡、緊急事故應變措施等。
原文刊登於 香港電台