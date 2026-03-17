DSE｜蔡若蓮：公民與社會科首兩屆整體達標率逾9成　令人滿意

教育局局長蔡若蓮表示，中學文憑試公民與社會發展科首兩屆日校考生的整體達標率超過9成，整體表現令人滿意。她又提到，自2022/23學年至今，已安排超過15萬名高中學生參與公民科內地考察。

超過15萬學生參與公民科內地考察

在立法會教育事務委員會會議，多名議員關注現時國家及國際環境變化迅速，如何讓學生緊貼最新發展。蔡若蓮回應說，公民科的教學材料包括教科書及網上教學資料，課程發展處會因應實際教學需要開發不同教學材料，亦會就新課題為教師舉辦講座、研討會等。她又表示，希望透過公民科培養學生能力、思維、價值觀，舉例說中東局勢每日都有變化，認為並非追趕資訊內容，應讓學生學習理性分析，以正確態度、慎思明辨不同資訊。