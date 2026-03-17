科大時任教授涉收賄兼向同事派「利是」 助學生入讀碩士被起訴

63歲的劉紅斌(Liu Hongbin)，時任科大海洋科學系講座教授；及其60歲友人林珮玲，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。兩名被告均獲廉署准予保釋，明日(3月18日)在觀塘裁判法院答辯。

廉政公署周一(3月16日)落案起訴香港科技大學一名時任講座教授，涉從友人收賄4萬元，兼向兩名同事派利是，以協助一名學生入讀科大碩士課程，該名友人同被控賄賂。

2025年3月至5月案發期間，劉紅斌是理學碩士(環境健康及安全)的課程主管，負責審閱課程的入學申請及與申請人進行面試以決定取錄名單。其中一項控罪指，劉紅斌涉嫌從友人林珮玲接受賄款4萬元，以協助一名學生在2025/26學年獲該碩士課程取錄。另外兩項控罪指，劉紅斌涉嫌向負責收生事宜的兩名海洋科學系職員分別提供5,000元及1,000元利是，以協助該學生獲課程取錄及處理取錄事宜。該兩名職員拒絕接受，並向科大匯報事件。

涉事學生學歷並不符課程要求 未獲取錄

廉署接獲貪污投訴而展開調查，發現有人涉嫌要求林珮玲協助該名學生入讀上述碩士課程，林珮玲遂尋求劉紅斌協助。廉署調查發現，該名學生的學歷並不符合入讀該碩士課程的基本要求，他最終沒有獲取錄。

廉署指，科大在廉署調查案件期間提供全面協助，強調廉潔文化是香港學術界的重要基石，廉署一直致力鞏固教育界的專業誠信，絕不姑息任何破壞學術界廉潔的行為。