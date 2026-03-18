【繞場一週】港將殘運會奪佳績 獲馬會獎金逾684萬港元

由粵港澳三地共同承辦的全運會去年圓滿舉行，港隊健兒於全國第十二屆殘疾人運動會（殘運會）取得驕人成績，Jessie知道馬會近日舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，表揚香港特區代表隊在殘運會大豐收，以11金、23銀及26銅凱旋歸來，並頒發共6,843,750港元獎金。 出席儀式的嘉賓包括：香港特別行政區政府政務司司長陳國基、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員花有、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、香港賽馬會主席廖長江、香港體育學院主席鄧竟成、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻；馬會董事以及一眾香港特別行政區運動員代表。

馬會主席廖長江向運動員致以祝賀，並表示健兒在賽場上全力以赴，超越自我，展示『我做得到』的香港精神；他們的努力和成績為社會帶來正能量，有助提升大眾對殘疾人運動的關注，推動傷健共融。馬會將繼續與特區政府及社會各界攜手，深化大灣區的多元交流合作，為建設體育強國、推動國家長遠發展出一分力。 首戰殘運會即勇奪兩金的硬地滾球運動員梁育榮表示，能夠在主場踏上頒獎台別具意義，衷心感謝政府、體院、馬會及社會各界的支援，以及香港市民入場打氣。整個團隊在這次賽事發揮出色，獲得4金4銀4銅，錄得隊史歷來最佳成績，梁表示往後會繼續努力，力爭在今年稍後舉行的亞殘運再創佳績。

為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，由馬會贊助體院於2023年推出，旨在獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。至今馬會已透過計劃發放近9,400萬港元現金獎勵。 馬會撥款逾五億港元支持全運會的香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一合作伙伴，支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。近100位馬會義工出任香港賽區團體義工，為運動員、嘉賓和觀眾提供貼心支援。

Jessie衷心感謝一眾出戰殘運會的港隊運動員、教練和幕後團隊付出的努力，亦再次恭賀獲獎的運動員。