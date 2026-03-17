兩成半中學生日用逾四小時電子屏幕　衞生署倡每日戶外留兩小時防近視

衞生署總結上年度學生健康情況，發現包括肥胖的超重情況與去年相若但仍然普遍、進食蔬果和運動量不足、使用電子屏幕時間過長等。衞生署指，有一成小學生、近26%中學生每日使用最少4小時電子屏幕，建議應限制使用時間，又表示戶外活動有助預防兒童出現近視，建議兒童每日應於戶外逗留最少兩小時。

實際體能情況料比數據好 衞生署發表2024/25學年學生周年健康報告，共有約42.8萬名中小學生接受檢查。整體包括肥胖的超重率為17.5%，比上年度微升0.4個百分點，小學生和中學生分別為17.2%和17.9%，但整體情況與去年相若。他們進行體能活動的情況稍有改善，未能在過去一周每日做一小時運動的學生比例有輕微減少，但中小學生仍分別錄得超過九成的水平。 現時問卷是針對過去7日沒有每日完成一小時運動，衞生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，世界衞生組織最新建議是以過去7日平均每日一小時運動計算，她理解部分學生未能每日完成60分鐘，而會在周末進行較長時間「拉勻」，署方未來會以貼近世衞建議的問題收集數據，又相信本港實際情況會較報告數據好。

視力方面，上課日使用電子屏幕作娛樂用途逾兩小時的中學生，比去年多0.2個百分點，升至81.1%，小學生就下跌1.5個百分點至41.8%，整體達六成，而小六戴眼鏡學生比例就進一步升至55.1%。張竹君稱，有一成小學生、近26%中學生每日使用最少4小時，建議應限制使用時間，如小學生每日最多兩小時、2至5歲兒童在一小時內等。目前問卷為免過分冗長而未有涵蓋使用用途，下年度開始會加入電子屏幕時間及用途的問題。她又說，戶外光線能刺激視網膜釋放多巴胺，有助延緩近視加深，因此參考新加坡、台灣等地做法，建議兒童每日在戶外逗留最少兩小時，「戶外陰天光線都好過室內」，但強調防曬和護目措施亦必不可少，「唔係叫帶個細路出去曬。」

自殺傾向百分比微下跌 報告又顯示，逾九成學生表示家庭和學校生活愉快，比率均較上一年度增加，因心理社交健康問題需要轉介的中小學生就有減少，1.6%的學生表示曾計劃自殺、0.7%的學生表示曾試圖自殺，分別按年下跌0.6及0.3個百分點。張竹君稱，學業、朋輩壓力或家庭等因素，都是導致有自殺傾向的原因之一，但承認這部分屬學生自評，故數字只能反映大概情況，又強調只要學生填報，衞生署必然會跟進。 另外，過去12個月有2.1%學生曾遭受網絡欺凌，比率為三年新低，其中中學生和小學生分別有2.4%和1.8%。張竹君稱，會向學校了解是否知悉有學生曾受網絡欺凌，亦會向當事人查詢所指的欺凌，是被人指罵一句還是圍攻，惟強調屬於數字屬於自評，未必代表真正發生的事。上年度轉為常規的全校園健康計劃，共有891間學校參與，覆蓋率77%，衞生署會繼續鼓勵餘下學校加入。