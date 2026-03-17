揭15年前庭上作虛假陳述　高級教育主任認罪3.30判刑

一名高級教育主任前年獲考慮擢升為校長，審查期間遭揭發曾在一宗侵權案中，認罪及求情稱任職補習老師，實質為教育主任及在中學任教，他今日(17日)在觀塘裁判法院承認意圖妨害司法公正罪。署理主任裁判官鍾明新將案件押後至3月30日判刑，以待索取被告感化及社會服務令報告，期間被告續准保釋。

被告趙國聲(56歲)，報稱高級教育主任，承認一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，指他於2011年8月10日在觀塘裁判法院，在案件KTCC 4144/2011作求情陳詞時作出虛假陳述。