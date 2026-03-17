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出版：2026-Mar-17 15:02
更新：2026-Mar-17 15:02

揭15年前庭上作虛假陳述　高級教育主任認罪3.30判刑

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擬獲升為校長揭15年前庭上作虛假陳述，高級教育主任認罪3.30判刑。(資料圖片)

擬獲升為校長揭15年前庭上作虛假陳述，高級教育主任認罪3.30判刑。(資料圖片)

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一名高級教育主任前年獲考慮擢升為校長，審查期間遭揭發曾在一宗侵權案中，認罪及求情稱任職補習老師，實質為教育主任及在中學任教，他今日(17)在觀塘裁判法院承認意圖妨害司法公正罪。署理主任裁判官鍾明新將案件押後至330日判刑，以待索取被告感化及社會服務令報告，期間被告續准保釋。

被告趙國聲(56)，報稱高級教育主任，承認一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，指他於2011810日在觀塘裁判法院，在案件KTCC 4144/2011作求情陳詞時作出虛假陳述。

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曾被控管有及分發侵犯版權複製品罪

案情指，被告當年被控管有及分發侵犯版權複製品罪，當時在總裁判官蘇惠德席前認罪，親自求情時報稱任職私人補習老師，月入約2萬至3萬元，並有一名3歲子女，但實際為一名中學教師，月入約6萬元，並育有一名1歲女兒。教育局於年考慮晉升被告為校長時，對他進行背景調查，發現曾有案底，上述案件中的說法與事實有出入。他去年8月在警誡錄影會面中，承認除了教師以外並無其他工作，亦不記得在2011年曾作出虛假陳述一事。

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不想影響家庭及學校而說謊

辯方求情時呈上10封求情信，從被告上司、同事及下屬等的點評可見，被告是一位「好爸爸、好老師」，當時因為不想影響家庭及學校而說謊，現已深感後悔。而被告因本案將失去從事30多年的工作，明白這是咎由自取，惟承諾日後將奉公守法，而且本案有別於一般妨礙司法公正案件，被告並非想掩飾其他嚴重罪行，望法庭給予最後一次機會，考慮判處非監禁式刑罰。

案件編號：KTCC2034/2025

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