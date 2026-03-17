天眼直擊｜赤腳男偷Beyond「二樓後座」門牌　掛假牌偷龍轉鳳

香港傳奇樂隊Beyond位於旺角洗衣街一幢唐樓內的錄音室「二樓後座」，屬本地搖滾音樂聖地，早前已納入市建局洗衣街與花墟道重建計劃清拆範圍。告別在即，昨日（16日）深夜有男賊穿上黑色雨褸，赤腳上門偷去「二樓後座」門牌，然後偷龍轉鳳換上假門牌，作案過程被閉路電視拍下，職員報警。
警方指昨日接獲報案，旺角洗衣街215號一錄音室的門牌懷疑被人盜去，經初步調查，將案件列作盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。
大廈列重建計劃清拆範圍
「Re:spect Music Magazine 紙談音樂」Facebook專頁昨日（16日）在社交平台發文，指職員回到「二樓後座」時發現寫上「二樓後座」的門牌丟在地上，但發現並非原有門牌，懷疑有人偷龍轉鳳，惟假門牌尺寸不合適掉在地上。閉路電視可見，本月16日深夜12時15分，一名身穿黑色雨褸的男子赤腳走到「二樓後座」門前，刻意低頭避開閉路電視，疑似拆門牌並把自己製作的門牌裝上，然後疑捧著門牌落樓梯離開。專頁表示就上述事件已到旺角警署報案，並把木盒和閉路電視片段交給警方跟進。
原是Beyond成員葉世榮祖母住所
「二樓後座」位於洗衣街215號2樓，是Beyond排練創作地方，原是Beyond成員葉世榮祖母住所，曾分租予4個住戶，葉祖母過世後，葉世榮將祖房間改造成band房，而《海闊天空》、《光輝歲月》、《長城》、《情人》等膾灸人口歌曲均是在這裏孕育出來，1990年TVB拍攝《Beyond特輯之勁Band四鬥士》，便曾在「二樓後座」實景拍攝，節目中租客報警投訴噪音滋擾的橋段，就源自真實事件。Beyond歌曲《原諒我今天》及《醒你》MV亦於此取景。。
翻查資料，2024年市建局宣布啟動旺角洗衣街與花墟道重建計劃，「二樓後座」所屬的大廈亦被納入清拆範圍。去年葉世榮首度開放單位給公眾參觀，並曾舉辦導賞團讓公眾了解Beyond音樂歷程。