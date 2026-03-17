天眼直擊｜赤腳男偷Beyond「二樓後座」門牌　掛假牌偷龍轉鳳

香港傳奇樂隊Beyond位於旺角洗衣街一幢唐樓內的錄音室「二樓後座」，屬本地搖滾音樂聖地，早前已納入市建局洗衣街與花墟道重建計劃清拆範圍。告別在即，昨日（16日）深夜有男賊穿上黑色雨褸，赤腳上門偷去「二樓後座」門牌，然後偷龍轉鳳換上假門牌，作案過程被閉路電視拍下，職員報警。

警方指昨日接獲報案，旺角洗衣街215號一錄音室的門牌懷疑被人盜去，經初步調查，將案件列作盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。