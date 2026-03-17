教育局：下學年15間小學獲派零班創新高　小一收生不足16人

教育局公布有15間小學小一收生不足16人，下學年未獲准開辦資助小一班級，即獲派零班。有關15間小學，包括14間資助小學和1間官立小學。當中一間有申請開辦私校，為近年新高，比去年增加約4,000個小一學位空缺。 合併學校首三年獲一次「免死金牌」 局方同時宣布更新《小學規劃未來路向優化方案》，讓合併學校在開始首三年獲一次「免死金牌」，可豁免申請方案，並無條件加入下年度小一派位。另外，局方亦決定減少「叩門位」每班一個的安排延長三個學年至2028/29學年。

教育局局長蔡若蓮表示，新安排旨在吸引學界提前考慮合併學校，承認以往的確出現合併學校出現「一班加一班等於一班」的結果，仍然收不到足夠學生；局方推動「合併升級」模式，鼓勵辦學團體及早規劃，而非等到學校跌至只剩一班或派零班才行動，未來仍會繼續優化合併學校的誘因。 超額教師處理機制維持不變 教師方面，現行超額教師處理機制維持不變。辦學團體營辦多於一間學校的，須優先自行調配校內空缺。教育局會提供超額教師個人資料，協助他們直接向相關學校申請教職，並鼓勵學校優先聘用超額教師填補下學年空缺。若合資格超額教師於2026/27學年仍未找到職位，教育局會繼續與學界商討應對方案。

目前小學若獲派零班 需選擇發展方案 目前資助小學若獲派零班，需要選擇發展方案，包括與其他資助小學合併、停辦，或改以私營方式開辦小一。 學校若選擇與其他小學合併，合併後首三年視為過渡期，若果再收生不足，則不獲批開辦小一，但可以豁免選擇發展方案，翌年繼續參加小一派位。到第二次收生不足，就必須選擇發展方案。若方案不獲批或學校不選擇方案，教育局將在三個學年後停止資助，學校要結束營辦。 至於，是次派零班學校中有一間為官校。蔡若蓮表示，政府不能用公帑資助「私家班」，會審慎考慮多方面因素，考慮採合併、停辦等方案。

教育局會協助學生轉校 如學校要結束營辦，教育局屆時會向校內學生提供學位安排支援服務，轉往其他公營學校繼續就學。