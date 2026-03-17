熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-17 15:15
更新：2026-Mar-17 15:50

教育局：下學年15間小學獲派零班創新高　小一收生不足16人

分享：
教育局。(資料圖片)

教育局。(資料圖片)

adblk4

教育局公布有15間小學小一收生不足16人，下學年未獲准開辦資助小一班級，即獲派零班。有關15間小學，包括14間資助小學和1間官立小學。當中一間有申請開辦私校，為近年新高，比去年增加約4,000個小一學位空缺。

合併學校首三年獲一次「免死金牌」

局方同時宣布更新《小學規劃未來路向優化方案》，讓合併學校在開始首三年獲一次「免死金牌」，可豁免申請方案，並無條件加入下年度小一派位。另外，局方亦決定減少「叩門位」每班一個的安排延長三個學年至2028/29學年。

adblk5

教育局局長蔡若蓮表示，新安排旨在吸引學界提前考慮合併學校，承認以往的確出現合併學校出現「一班加一班等於一班」的結果，仍然收不到足夠學生；局方推動「合併升級」模式，鼓勵辦學團體及早規劃，而非等到學校跌至只剩一班或派零班才行動，未來仍會繼續優化合併學校的誘因。

超額教師處理機制維持不變

教師方面，現行超額教師處理機制維持不變。辦學團體營辦多於一間學校的，須優先自行調配校內空缺。教育局會提供超額教師個人資料，協助他們直接向相關學校申請教職，並鼓勵學校優先聘用超額教師填補下學年空缺。若合資格超額教師於2026/27學年仍未找到職位，教育局會繼續與學界商討應對方案。

adblk6

QS最佳學生城市排名2026｜（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜阿姆斯特丹、蒙特利爾、京都（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜香港、愛丁堡、波士頓（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜中華台北、北京、吉隆坡（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜新加坡、維也納、蘇黎世（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜巴黎、柏林、悉尼（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜墨爾本、慕尼黑、倫敦（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜東京、首爾（am730製圖）

目前小學若獲派零班　需選擇發展方案

目前資助小學若獲派零班，需要選擇發展方案，包括與其他資助小學合併、停辦，或改以私營方式開辦小一。

學校若選擇與其他小學合併，合併後首三年視為過渡期，若果再收生不足，則不獲批開辦小一，但可以豁免選擇發展方案，翌年繼續參加小一派位。到第二次收生不足，就必須選擇發展方案。若方案不獲批或學校不選擇方案，教育局將在三個學年後停止資助，學校要結束營辦。

至於，是次派零班學校中有一間為官校。蔡若蓮表示，政府不能用公帑資助「私家班」，會審慎考慮多方面因素，考慮採合併、停辦等方案。

adblk7

教育局會協助學生轉校

如學校要結束營辦，教育局屆時會向校內學生提供學位安排支援服務，轉往其他公營學校繼續就學。

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵期間限定「艇仔粉」套餐

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務