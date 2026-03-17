殺校｜教育局：下學年15間小學獲派零班創新高　李家超母校上榜

教育局公布有15間小學小一收生不足16人，下學年未獲准開辦資助小一班級，即獲派零班。有關15間小學，包括14間資助小學和1間官立小學。當中一間有申請開辦私校，為近年新高，參與派位人數比去年少約4,000個。其中深水埗有兩間學校上榜，除了深水埔街坊福利會小學，尚有1957年創立的五邑工商總會學校，為特首李家超小學母校。九龍區尚有兩度收生不足、最後成功翻生的鮮魚行學校，該校今次第三度跌入殺校網。 合併學校首三年獲一次「免死金牌」

局方同時宣布更新《小學規劃未來路向優化方案》，讓合併學校在開始首三年獲一次「免死金牌」，可豁免申請方案，並無條件加入下年度小一派位。另外，另外，由2023/24學年開始，教育局於公營學校小一級實行減少每班使用「叩門位」的試行安排。對於每班 25 人的小學，平均每班的「叩門位」由 2 個變為1 個；而每班30人的小學，則由3個變為2個。局方亦決定減少「叩門位」安排延長三個學年至2028/29學年。 教育局局長蔡若蓮表示，新安排旨在吸引學界提前考慮合併學校，承認以往的確出現合併學校出現「一班加一班等於一班」的結果，仍然收不到足夠學生；局方推動「合併升級」模式，鼓勵辦學團體及早規劃，而非等到學校跌至只剩一班或派零班才行動，未來仍會繼續優化合併學校的誘因。

蔡若蓮強調，新安排旨在鼓勵學界提前考慮合併，重點並非「救校」，而是提升教育質素與規模。她表示，調低開班線、減派等紓緩措施已用盡，軟著陸的「咕𠱸」已用完，當局與辦學團體溝通時會實事求是，探討政策是否需要調整、如何處理超額教師，以及新的資助模式等，並在研究可行性與財政負擔後，期望為學界展開新一頁。 超額教師處理機制維持不變 教師方面，現行超額教師處理機制維持不變。辦學團體營辦多於一間學校的，須優先自行調配校內空缺。教育局會提供超額教師個人資料，協助他們直接向相關學校申請教職，並鼓勵學校優先聘用超額教師填補下學年空缺。若合資格超額教師於2026/27學年仍未找到職位，教育局會繼續與學界商討應對方案。

目前小學若獲派零班 需選擇發展方案 目前資助小學若獲派零班，需要選擇發展方案，包括與其他資助小學合併、停辦，或改以私營方式開辦小一。 學校若選擇與其他小學合併，合併後首三年視為過渡期，若果再收生不足，則不獲批開辦小一，但可以豁免選擇發展方案，翌年繼續參加小一派位。到第二次收生不足，就必須選擇發展方案。若方案不獲批或學校不選擇方案，教育局將在三個學年後停止資助，學校要結束營辦。 至於，是次派零班學校中有一間為官校。蔡若蓮表示，政府不能用公帑資助「私家班」，會審慎考慮多方面因素，考慮採合併、停辦等方案。

教育局會協助學生轉校 如學校要結束營辦，教育局屆時會向校內學生提供學位安排支援服務，轉往其他公營學校繼續就學。 15間學校名單 區 校名 中西區 新會商會學校 東區 筲箕灣官立小學 東區 啓基學校（港島） 東區 基督教香港信義會信愛學校 東區 救世軍韋理夫人紀念學校 離島 中華基督教會長洲堂錦江小學 西貢 景林天主教小學 西貢 聖公會將軍澳基德小學 深水埗 五邑工商總會學校 深水埗 深水埔街坊福利會小學 油尖旺 鮮魚行學校 北區 方樹福堂基金方樹泉小學 沙田 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 葵青 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念