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出版：2026-Mar-17 15:15
更新：2026-Mar-17 21:10

殺校｜教育局：下學年15間小學獲派零班創新高　李家超母校上榜

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教育局。(資料圖片)

教育局。(資料圖片)

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教育局公布有15間小學小一收生不足16人，下學年未獲准開辦資助小一班級，即獲派零班。有關15間小學，包括14間資助小學和1間官立小學。當中一間有申請開辦私校，為近年新高，參與派位人數比去年少約4,000個。其中深水埗有兩間學校上榜，除了深水埔街坊福利會小學，尚有1957年創立的五邑工商總會學校，為特首李家超小學母校。九龍區尚有兩度收生不足、最後成功翻生的鮮魚行學校，該校今次第三度跌入殺校網。

合併學校首三年獲一次「免死金牌」

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局方同時宣布更新《小學規劃未來路向優化方案》，讓合併學校在開始首三年獲一次「免死金牌」，可豁免申請方案，並無條件加入下年度小一派位。另外，另外，由2023/24學年開始，教育局於公營學校小一級實行減少每班使用「叩門位」的試行安排。對於每班 25 人的小學，平均每班的「叩門位」由 2 個變為1 個；而每班30人的小學，則由3個變為2個。局方亦決定減少「叩門位」安排延長三個學年至2028/29學年。

教育局局長蔡若蓮表示，新安排旨在吸引學界提前考慮合併學校，承認以往的確出現合併學校出現「一班加一班等於一班」的結果，仍然收不到足夠學生；局方推動「合併升級」模式，鼓勵辦學團體及早規劃，而非等到學校跌至只剩一班或派零班才行動，未來仍會繼續優化合併學校的誘因。

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蔡若蓮強調，新安排旨在鼓勵學界提前考慮合併，重點並非「救校」，而是提升教育質素與規模。她表示，調低開班線、減派等紓緩措施已用盡，軟著陸的「咕𠱸」已用完，當局與辦學團體溝通時會實事求是，探討政策是否需要調整、如何處理超額教師，以及新的資助模式等，並在研究可行性與財政負擔後，期望為學界展開新一頁。

超額教師處理機制維持不變

教師方面，現行超額教師處理機制維持不變。辦學團體營辦多於一間學校的，須優先自行調配校內空缺。教育局會提供超額教師個人資料，協助他們直接向相關學校申請教職，並鼓勵學校優先聘用超額教師填補下學年空缺。若合資格超額教師於2026/27學年仍未找到職位，教育局會繼續與學界商討應對方案。

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目前小學若獲派零班　需選擇發展方案

目前資助小學若獲派零班，需要選擇發展方案，包括與其他資助小學合併、停辦，或改以私營方式開辦小一。

學校若選擇與其他小學合併，合併後首三年視為過渡期，若果再收生不足，則不獲批開辦小一，但可以豁免選擇發展方案，翌年繼續參加小一派位。到第二次收生不足，就必須選擇發展方案。若方案不獲批或學校不選擇方案，教育局將在三個學年後停止資助，學校要結束營辦。

至於，是次派零班學校中有一間為官校。蔡若蓮表示，政府不能用公帑資助「私家班」，會審慎考慮多方面因素，考慮採合併、停辦等方案。

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教育局會協助學生轉校

如學校要結束營辦，教育局屆時會向校內學生提供學位安排支援服務，轉往其他公營學校繼續就學。

15間學校名單

校名

中西區

新會商會學校

東區

筲箕灣官立小學

東區

啓基學校（港島）

東區

基督教香港信義會信愛學校

東區

救世軍韋理夫人紀念學校

離島

中華基督教會長洲堂錦江小學

西貢

景林天主教小學

西貢

聖公會將軍澳基德小學

深水埗

五邑工商總會學校

深水埗

深水埔街坊福利會小學

油尖旺

鮮魚行學校

北區

方樹福堂基金方樹泉小學

沙田

吳氏宗親總會泰伯紀念學校

葵青

柏立基教育學院校友會盧光輝紀念

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