葵涌貨櫃碼頭貨車起火疑為非法加油站 追緝女車主(更新)

消防處助理消防區長黃文健表示，現場找到懷疑易燃液體燃燒過的痕跡，在嚴重焚毀的貨車上發現油缸、油喉及油槍等入油工具，有理由相信該輕型貨車是非法改裝而成的流動非法加油站。由於火勢蔓延速度極不尋常，不排除貨車曾經載有大量燃油，推算貨車上2個油缸最多可以存放約2000公升燃油，當局正追緝一名涉案女車主和相關人士，以調查燃油來源，不會排除會提出檢控。



消防處近日亦發現市區不時出現由7座位私家車及輕型貨車改裝而成的流動非法加油站，不法份子會將滿載燃油的油缸，放在私家車及輕型貨車後排位置，環境往往極不透風，這類非法加油站未有裝設消防設備，有時亦會停泊在行人路、甚至民居附近，一旦發生火警可能會波及附近建築物，造成嚴重人命傷亡及財物損失，強烈譴責不法份子罔顧公眾安全，呼籲切勿光顧非法加油站。



警方表示，由於起火原因有可疑，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進，呼籲目擊的市民與警方聯絡。至於火警期間，對路面交通及港鐵列車沒有影響，亦無人受傷。