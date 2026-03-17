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出版：2026-Mar-17 16:02
更新：2026-Mar-20 09:42

油塘站港鐵職員面前跳閘 警拘19歲男 揭曾多次用特惠票(更新)

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一名年輕男子在港鐵油塘站遇到女職員查票時，竟當眾「跨欄」式跳閘逃票(Threads)

一名年輕男子在港鐵油塘站遇到女職員查票時，竟當眾「跨欄」式跳閘逃票(Threads)

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社交平台流傳影片，一名年輕男子在港鐵油塘站遇到女職員查票時，竟當眾「跨欄」式跳閘逃票，目擊事件的網民不禁以「黐線」、「好癲」來形容，港鐵表示已就事件通知警方。

警方表示留意到網上片段，指一名男乘客在港鐵油塘站跳過閘機離開。觀塘警區刑事部人員主動調查後，周四（19日）在觀塘區拘捕一名19歲本地男子，涉嫌「欺詐」及「不付款而離去」，他現正被扣留調查。調查顯示，他曾多次使用特惠車票乘搭港鐵。警方譴責其不負責任的行為，並呼籲其他市民切勿以身試法。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A及18C條，「欺詐」及「不付款而離去」罪一經定罪，最高可分別被判處監禁十四年及三年。

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港鐵回覆《am730》查詢指，根據記錄，周一（3月16日）下午，職員於油塘站查票期間，發現一名男乘客懷疑使用特惠車票入閘，於是要求他出示有效車票，惟該名乘客拒絕合作並逃跑，港鐵已就事件通知警方，呼籲乘客必須繳付正確車資乘車。港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客的利益。

有網民在社交平台Threads發帖，以「而家都玩得咁癲嘅咩，喺人地面前逃票」上載影片，可見一名港鐵女職員正緊隨一名染有金髮的青年，要求：「睇吓你車票！」、「睇番你車票呀，先生！」不過，惟該名青年一言不發及看手機意圖迴避。此時他佯裝赴遠離閘機方向行走，突然使出「假動作」一個回身，加速衝向閘機，恍如跨欄跳躍直接越過閘機，女職員亦警告：「我錄咗影㗎！」但青年已向B2出口逃去。有在場乘客說：「嘩，佢仲咩跑走咗！」拍攝樓主亦不禁大喊：「黐線！黐線！癲個喎佢！咁癲既依家都！」

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根據《港鐵附例》逃票屬嚴重違規，重鐵網絡罰款額為HK$1,000。違規行為包括衝閘、未持有效車票、違規使用2元優惠及頭等車廂未拍卡等。拒交附加費或重犯者，最高可被罰款$5,000或面臨監禁。

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