油塘站青年遇查「跨欄」跳閘 港鐵報警

有網民昨日在社交平台Threads發帖，以「而家都玩得咁癲嘅咩，喺人地面前逃票」上載影片，可見一名港鐵女職員正緊隨一名染有金髮的青年，要求：「睇吓你車票！」、「睇番你車票呀，先生！」不過，惟該名青年一言不發及看手機意圖迴避。此時他佯裝赴遠離閘機方向行走，突然使出「假動作」一個回身，加速衝向閘機，恍如跨欄跳躍直接越過閘機，女職員亦警告：「我錄咗影㗎！」但青年已向B2出口逃去。有在場乘客說：「嘩，佢仲咩跑走咗！」拍攝樓主亦不禁大喊：「黐線！黐線！癲個喎佢！咁癲既依家都！」