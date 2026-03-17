劉智鵬倡在大灣區辦一帶一路運動會　將與江旻憓交流

粵港澳三地去年成功舉辦全國運動會，立法會議員、持續智庫主席劉智鵬進一步建議在大灣區舉辦「一帶一路運動會」，將其打造成繼全運會之後，服務國家外交大局、深化大灣區一體化建設的品牌賽事，以體育促進民心相通。

劉智鵬今日舉行傳媒茶敍，介紹他作為全國政協委員，早前在全國兩會提出在大灣區舉辦一帶一路運動會的提案。他提及當前全球地緣政治格局複雜多變，奥運會等全球賽事往往面臨政治化干擾及高昂的申辦成本。但國家「一帶一路」倡議穩步推進，朋友圈持續擴大，為深化與沿線國家的交流合作提供了廣闊空間。他希望透過運動會，加強「一帶一路」國家體育、文化等領域的「軟聯通」。