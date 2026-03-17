劉智鵬倡在大灣區辦一帶一路運動會　將與江旻憓交流

粵港澳三地去年成功舉辦全國運動會，立法會議員、持續智庫主席劉智鵬進一步建議在大灣區舉辦「一帶一路運動會」，將其打造成繼全運會之後，服務國家外交大局、深化大灣區一體化建設的品牌賽事，以體育促進民心相通。
劉智鵬今日舉行傳媒茶敍，介紹他作為全國政協委員，早前在全國兩會提出在大灣區舉辦一帶一路運動會的提案。他提及當前全球地緣政治格局複雜多變，奥運會等全球賽事往往面臨政治化干擾及高昂的申辦成本。但國家「一帶一路」倡議穩步推進，朋友圈持續擴大，為深化與沿線國家的交流合作提供了廣闊空間。他希望透過運動會，加強「一帶一路」國家體育、文化等領域的「軟聯通」。
會與江旻憓交流
大灣區內有逾80個體育場館，包括香港啟德體育園、澳門東亞運動會體育館、廣州奧林匹克運動中心、深圳大運體育中心等。劉智鵬認為無需新建場館，可實現「零增量、高效能」辦賽。劉智鵬提及大灣區體育人才輩出，例如培養了全紅嬋、江旻憓、蘇炳添等體壇明星。他更指可以與現時作為立法會議員的江旻憓，及體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛等交流建議。
具體建議方面，劉智鵬建議由國家體育總局牽頭，聯合粵港澳三地政府，成立「一帶一路運動會」組織委員會，將賽事定位為「一帶一路」框架下最高級別的綜合運動會，每4年一屆。除傳統項目外，增設武術、摔角、騎射、板球等沿線國家的傳統體育項目，體現多元包容。
而粵港澳三地可發展各自的優勢，例如香港作為「超級聯繫人」，可擔任賽事統籌和外聯工作，發揮國際金融中心優勢，設立國際化融資渠道；澳門作為「世界旅遊休閒中心」，可提供一站式接待服務，統籌在粵港澳三地旅遊、住宿、交通等安排；廣州和深圳作為「科技與新能源龍頭」，可提供技術支撐，在場館設施和賽事交通中融入綠色智慧元素，應用5G、8K、人工智能等技術，提供沉浸式觀賽體驗。