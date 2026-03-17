報評會上年度接77宗投訴 逾六成涉失實

香港報業評議會(下稱「報評會」)上年度(2024年11月至2025年10月)共接獲涉及報章及其網站新聞內容的投訴77宗，較之前一年同期的240宗明顯回落。投訴性質方面，「失實」佔51宗(逾六成)，其餘包括「淫褻不雅/血腥」(8宗)、「私隱」(4宗)、「誤導／偏頗」(3宗)及其他(11宗)。近四成個案經與相關傳媒機構溝通獲即時解決，另有近四成經評審後被裁定為不成立或不宜處理，其餘個案已去信相關機構作提醒，以促進業界自律。

另外，關於去年11月底大埔宏福苑火災，部分遇難者遺體照片於媒體及網絡流傳，對家屬及公眾造成極大困擾。報評會隨即發出公開呼籲，提醒各界在發布或轉發資訊時，參照《新聞從業員專業操守守則》，尊重遇難者的尊嚴及其家屬的感受，避免傳播涉及遺體的影像，攜手營造具同理心與責任感的網絡環境。