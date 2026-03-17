報評會上年度接77宗投訴 逾六成涉失實

香港報業評議會(下稱「報評會」)上年度(2024年11月至2025年10月)共接獲涉及報章及其網站新聞內容的投訴77宗，較之前一年同期的240宗明顯回落。投訴性質方面，「失實」佔51宗(逾六成)，其餘包括「淫褻不雅/血腥」(8宗)、「私隱」(4宗)、「誤導／偏頗」(3宗)及其他(11宗)。近四成個案經與相關傳媒機構溝通獲即時解決，另有近四成經評審後被裁定為不成立或不宜處理，其餘個案已去信相關機構作提醒，以促進業界自律。
另外，關於去年11月底大埔宏福苑火災，部分遇難者遺體照片於媒體及網絡流傳，對家屬及公眾造成極大困擾。報評會隨即發出公開呼籲，提醒各界在發布或轉發資訊時，參照《新聞從業員專業操守守則》，尊重遇難者的尊嚴及其家屬的感受，避免傳播涉及遺體的影像，攜手營造具同理心與責任感的網絡環境。
積極推展傳媒資訊素養教育
報評會指，該會亦持續推動傳媒資訊素養教育，近期完成的計劃包括獲優質教育基金資助的「與學生和老師談新聞和資訊」，兩年內走訪逾50間中、小學，舉辦53場講座及205場工作坊，並首次舉辦「聯校資訊查證日」，吸引16間學校近200名學生參與。另有為9間懲教院所及5間中學度身設計課程，提升學員的資訊辨識能力。
報評會主席彭韻僖稱：「隨着數碼轉型與人工智能技術迅速發展，香港已進入『人人皆可成為資訊傳播者』的時代。傳媒生態的深度變化，對業界自律與公眾資訊素養提出更高要求。報評會將繼續秉持公平公正的原則處理投訴，推動業界自律的同時，重點加強公眾、尤其年輕一代的傳媒操守教育，協助他們成為『負責任的資訊傳播者』，建立正確的資訊價值觀。」
彭韻僖律師連任報評會主席
報評會今亦召開會員大會，選出第二十六屆執行委員會，彭韻僖律師連任主席，副主席由黃英豪律師、曹虹教授及陳旭權擔任。會後舉行兩會分享會，由彭韻僖主持，全國人大代表黄英豪、陳曉峰，以及全國政協車弘健，就國家「十五五」規劃的開局部署，以及香港在當中的定位與機遇作專題分享。
報評會第二十六屆執行委員會名單：主席：彭韻僖 / 副主席：黃英豪、曹虹、陳旭權 / 非業界執行委員：李文、陳景祥、王桂壎、蔡志森、李祖澤、梁兆棠、蘇鑰機、張志儉、楊金權、黃俊東、李家文、何家達、馮仲良 / 業界執行委員：趙應春、盧永雄、蕭世和、黃綺湘、陳錦強、羅學舜、黃慧日、鄧傳鏘、戴子傑
目前報評會會員報章共有9份，分別是《明報》、《香港經濟日報》、《南華早報》、《星島日報》、《英文虎報》、《香港商報》、《信報》、《am730》以及《巴士的報》。