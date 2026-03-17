內地手提電腦CPU造假　用上一代充數　香港代理安排退款

據外媒報道，發現內地電腦生產商馳為（CHUWI）的「CoreBook X」手提電腦「狸貓換太子」，在包裝盒、BIOS、Windows系統顯示為AMD的Ryzen 5 7430U處理器，但實際使用的晶片為Ryzen 5 5500U處理器。馳為的香港代理漢科電腦公司昨日（16日）發聲明表示，凡購買由其代理的有關型號，均可辦理退款申請。

漢科指，已暫停有關型號銷售及出貨，受影響型號包括「CHUWI Corebook X 7430U Laptop」、「CHUWI Corebook Plus 7430U Laptop」，以及「CHUWI UBOX 7430U Mini PC」。

《NotebookCheck》報道提及，馳為疑似透過修改「CoreBook X」的BIOS及Windows系統，「偽造」CPU型號。不過，拆開手提電腦後，CPU頂部清晰印有編號為「100-000000375」，AMD官方網站顯示，該CPU型號為上一代的Ryzen 5 5500U處理器。