民建聯成員指莊雅婷一再令黨尷尬 促退黨辭職

民建聯西貢委任區議員莊雅婷早前與「富三代」鍾培生高調訂婚，成為城中熱話，佔據港聞及娛樂頭條。資深傳媒人兼民建聯成員阮紀宏今日(17日)在《明報》撰文，指莊雅婷繼一度參選港姐後，高調行為一再令民建聯尷尬已是不爭事實，他認為莊雅婷若辭職及退黨，「起碼可以表達對政府的委任，以及民建聯的提拔表示感謝」。

本身是民建聯成員的阮紀宏曾任《文匯報》記者、《香港商報》副總編輯及《明報》副總編輯。他今日在《明報》以「莊雅婷辭職 可免將政府民建聯拖入泥沼」為題撰文，指一名區議員的私生活引起政壇不大不小的風波是香港的一個「奇景」，指該名區議員是由政府委任，兼「個人問題」接二連三，更是香港最大政黨的「寵兒」，已可跨越政治討論的最低門檻。

稱接二連三有「驚人之舉」 阮紀宏關注莊雅婷政壇起步線不算高，惟平步青雲的速度則比很多人都要快，2022年加入青年民建聯，2023年12月獲特區政府委任為西貢區議員，2024年獲選青年民建聯副主席，關注由誰向政府提名出任委任區議員，並指對方成為該屆年齡最小的委任議員，「若然提名人的背景不夠硬，能夠獲此殊榮的機會率很低」，但對民建聯是否有提名莊雅婷則無從得知，又指青年民建聯挑選莊雅婷任副主席，是否經過嚴謹程序，不得而知；但莊雅婷出任這個重要職位之後，接二連三有「驚人之舉」，參選港姐更令民建聯領導層「錯愕」。

對於參選香港小姐，阮紀宏指莊選擇「適可而止」，嫁入豪門亦不會構成黨內紀律聆訊，「惟一再令其所屬政黨尷尬，則是不爭事實」。他指莊雅婷如何選擇其政途、與民建聯的關係均屬個人決定，「似乎沒有什麼公眾利益角度的討論」。不過，阮紀宏指出，莊雅婷若然要辭去區議員一職及退出民建聯，亦屬個人決定，「但起碼可以表達對政府的委任，以及民建聯的提拔表示感謝」。