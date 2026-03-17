北都專屬法例出爐　簡化城規程序及加快支付收地補償

發展局向立法會提交北部都會區專屬法例

發展局向立法會提交北部都會區專屬法例，冀「拆牆鬆綁」加快北都發展，包括簡化城市規劃程序、加快支付收地補償等。當局會由本月24日至5月22日展開公眾諮詢，爭取在今年內通過法例。 法例將由主體法例設定主線框架，授權行政長官會同行政會議，按需要指明的6大範疇，訂立附屬法例。六大範疇包括簡化城市規劃程序；加快支付收地補償；便利採用創新建築技術；簡化申請建築噪音許可證；便利及管理北都運輸基建項目的跨境要素流動；就北都內指定地區，例如產業園區成立法定公司。

局方解釋，北部都會區發展橫跨10至20年，政府需因應經濟和社會的變化調整措施，因此法例不會鉅細無遺。在今年中向立法會提交主體法例時，會一併提交首批附屬法例草擬本。至於其他附屬法例，會「成熟一項，推一項」。

城規會處理時間縮短至2個月 簡化城規程序方面，如想改變北都土地的法定規劃用途，或發展參數要求，可提出規劃許可申請，不需要提交修訂圖則申請。城規會處理時間將由9個月縮短至2個月。簡化安排只適用於非保育地帶，局方認為在回應市場需要與維護公眾利益之間可取得平衡。

加快支付收地補償方面，局方建議將補償個案轉交土地審裁處，裁定須支付的補償額，及設立半年限期，以減低政府因未支付有關金額而須支付的利息。此外，如果北都發展項目有意應用國家或其他先進地區的創新技術和新式建築材料，申請人無須證明是「特殊情況」，屋宇署亦可按「質素為本」的機制批准。