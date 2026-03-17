房協「樂嶺都匯」落成　黃偉綸：如無安置邨發展北都將舉步維艱

位於粉嶺百和路、房協首個發展的專用安置屋邨「樂嶺都匯」今日(17日)舉行落成禮，財政司副司長黃偉綸致辭時表示，如無專用安置屋邨的政策，發展北部都會區將舉步維艱。他又提到，目前在新界已有3個專用安置屋邨，除了粉嶺「樂嶺都匯」，還有位於洪水橋和古洞北的項目，而啟德、馬頭角和竹園的項目亦在興建中，另外有兩個規劃中。

運用多個房地產科技 房協主席凌嘉勤致辭時說，「樂嶺都匯」有兩個特點，一是屬於首個房協與政府合作的專用安置屋邨項目，亦是房協重要的房屋類型，房協正與政府討論在北都或有更多專用安置屋邨。另外是本港首個以跨代共融社區理念來規劃、設計和建造的屋邨，當中有租住、資助出售和「長者安居樂」單位，同時是香港首個「長者友善樓宇」。項目用上很多房地產科技項目，包括巡邏機械狗、智能接待員、全港首個用機械人清潔的洗手間等，並設有人寵共融的花園。他說房協全力支持政府發展北都，希望受遷拆影響的居民能夠無縫入住專用安置屋邨。

▼樂領都匯15樓C3單位▼

共提供 1467 個單位 項目位於粉嶺百和路，以「綜合發展模式」設計，提供出租及資助出售單位，為受政府發展清拆行動影響的住戶提供免經濟狀況審查的安置選項。「樂嶺都匯」共提供1,467個單位，當中用作安置的「樂嶺軒」提供696個單位，單位面積介乎305至686呎，將於本月開始陸續交樓。單位主要提供給受政府新界發展，包括古洞北和新田科技城等計劃影響的合資格住戶認購。當中有100個單位將留給宏福苑業主「樓換樓」，而長者安居樂住屋計劃單位則有261個。

▼樂領都匯15樓C4單位▼