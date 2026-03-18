香港多角度∣華資國際企業高層Ed van de Weerd獲好市民獎 跳海救人證香港安全與人情味

Ed van de Weerd 對獲頒「好市民獎」感到榮幸，並希望能作為孩子的榜樣。

長和旗下的屈臣氏集團歐洲健康與美容業務行政總裁Ed van de Weerd最近獲香港警務處頒發「好市民獎」，表彰他在去年11月來港公幹期間，於紅磡海旁英勇跳海救起一名墮海女子的勇敢行為。Ed接受本報訪問表示，希望向兒子作出身教，明白行動勝於說話，他同時感恩在場市民的齊心相助以及救護員的專業和快速救援，這一切印證香港是一個安全城市。 來自荷蘭的Ed接受本報訪問時憶述事發經過。當晚他結束一天工作後返回下榻酒店，途經紅磡海旁時，注意到人群有些嘈雜。他放眼一看，一名女子在海中揮舞雙手掙扎，頭部不斷浮沉。現場有人拋出救生圈，但女子未能抓住，情況越來越危急。Ed回想：「我想，好吧，如果沒人做，那就我來。」他當時穿著衣服，仍跳入海中。他花了一些時間才靠近女子，將她的頭保持在水面上。幸運的是，很快有其他市民加入幫忙，一起將女事主接上岸。大約三、四分鐘後，救護人員已趕到現場，專業地為事主提供急救。

冀作為孩子榜樣 Ed坦言，當時又黑又冷，也曾考慮是否安全，「我踏出第一步總是困難的。然而，以父親身份，也感同身受，希望若是自己的孩子遇到危險，也會有人伸出援手。」 對於獲頒「好市民獎」，Ed感到榮幸，也希望把這份榮譽帶回家，作為對孩子的身教，「重點在於你做了甚麼，而不是你說了甚麼。」他也表示，這與屈臣氏集團的核心價值觀高度契合——互相照顧、關心顧客與社區。除此之外，他最希望獲救女子能過上健康美好的生活。 Ed特別提到，現場有救生水泡、救護人員專業急救，即使在夜晚的海旁，緊急服務也能在短短數分鐘內到場，可見香港是一個非常安全的城市。

Ed van de Weerd對香港的印象遠不止於此。他喜歡香港的中國菜，更欣賞除了高樓大廈外，這裡還有很棒的自然景觀。另外，他在華資企業工作多年，最喜歡的是團隊的忠誠度與互相關心，華資企業的長遠眼光，也帶來穩定性和可靠性。「我最欣賞香港，以及更廣泛而言的中國文化，在於那種強烈的人際連結感。人們在合作、關懷彼此，以及建立緊密且互信的關係時，展現出真摯的人情味。」Ed 續說，這份溫暖與互助精神給他留下了深刻的印象，亦激勵他將這些價值觀帶回自己市場，並培育一種以人為本的企業文化，而這種文化建立在關懷、尊重以及彼此共同承擔責任的基礎之上。

欣賞中國文化重人際關係 作為屈臣氏集團全球永續發展委員會成員，Ed認為，集團致力於以相同的價格為顧客提供永續產品，讓他們能輕鬆做出選擇，例如能在較低溫度下使用的產品以節省能源，讓永續選擇成為最簡單的選擇。 談及O+O(線下加線上)策略，Ed指出核心是提供24/7全天候服務，「高峰時段通常在晚上10時，孩子哄睡後。」顧客可透過手機購買，也可到實體店體驗觸摸實物，尤其藥品等須親身確認。他相信，未來是線下與線上的完美結合，人們仍需要看到、觸摸商品的真實感。

適逢屈臣氏集團今年慶祝185周年，Ed自豪地說，集團現有約17,000家門市，全球持續成長，而慶祝活動豐富多元，如在香港設立「屈臣氏集團歷史館」、在廣州推出懷舊主題快閃店、在荷蘭舉辦小型歷史館等。「當然有傳統的舞獅慶祝活動，能參與真的很棒。」