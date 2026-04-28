與中電合作推飛機工程全電氣化　港機：截至去年已減少34%碳排放

各行各業對於節能減少碳排放量均是大趨勢。香港飛機工程有限公司(港機)為實現低碳轉型，與中華電力合作推動飛機工程及維修全電氣化，由中電為港機進行能源及碳排放量分析，建議港機全面改用全電除濕系統以取代燃氣除濕，可節省約三成能源及兩成半能源費，並減逾55噸碳排放；同時港機亦於去年引入首部飛機專用重型電拖車，至目前已有9部柴油拖車轉為電動，電拖車相較柴油拖車可減約七成碳排放。中電已為港機進行全面用電負荷評估，規劃及分配用電配置，目標在2030年前，將所有柴油拖車及商用車全面更換為電動車。

香港飛機工程行政總經理(港機香港營運)許焯彥表示，港機力爭於2030年或之前將碳排放量大幅減少40%，一直推動車隊及設備電氣化。去年港機引入首部飛機專用重型電拖車，至目前已將9部柴油拖車轉為電動，正計劃於2030年前，將餘下26部柴油拖車及120柴油商用車，包括機艙服務車、員工巴士及貨車全面更換為電動車；相信可減少約七成碳排放，運行效能提升近九成，維修成本亦可降低超過四成。

許焯彥直言，直至好幾年前電動拖車也不是常見的科技，但近年在路上可見到愈來愈多電車。「其實科技真的日新月異，在製造拖車的技術上這幾年可以見到突飛猛進，今日的電力已經可以做到與以前只有柴油做到的，有同一樣的推動力。」並直指現時一架充滿電的電拖車與一架充滿油的柴油車，對於能拖動飛機的數量不會相差太遠。同時，中電已為港機進行全面用電負荷評估，重新規劃及分配維修基地的用電配置，在毋須大幅改動現有用電配置情況下，支援新增用電設備。