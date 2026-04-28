與中電合作推飛機工程全電氣化　港機：截至去年已減少34%碳排放

各行各業對於節能減少碳排放量均是大趨勢。香港飛機工程有限公司(港機)為實現低碳轉型，與中華電力合作推動飛機工程及維修全電氣化，由中電為港機進行能源及碳排放量分析，建議港機全面改用全電除濕系統以取代燃氣除濕，可節省約三成能源及兩成半能源費，並減逾55噸碳排放；同時港機亦於去年引入首部飛機專用重型電拖車，至目前已有9部柴油拖車轉為電動，電拖車相較柴油拖車可減約七成碳排放。中電已為港機進行全面用電負荷評估，規劃及分配用電配置，目標在2030年前，將所有柴油拖車及商用車全面更換為電動車。
香港飛機工程行政總經理(港機香港營運)許焯彥表示，港機力爭於2030年或之前將碳排放量大幅減少40%，一直推動車隊及設備電氣化。去年港機引入首部飛機專用重型電拖車，至目前已將9部柴油拖車轉為電動，正計劃於2030年前，將餘下26部柴油拖車及120柴油商用車，包括機艙服務車、員工巴士及貨車全面更換為電動車；相信可減少約七成碳排放，運行效能提升近九成，維修成本亦可降低超過四成。
許焯彥直言，直至好幾年前電動拖車也不是常見的科技，但近年在路上可見到愈來愈多電車。「其實科技真的日新月異，在製造拖車的技術上這幾年可以見到突飛猛進，今日的電力已經可以做到與以前只有柴油做到的，有同一樣的推動力。」並直指現時一架充滿電的電拖車與一架充滿油的柴油車，對於能拖動飛機的數量不會相差太遠。同時，中電已為港機進行全面用電負荷評估，重新規劃及分配維修基地的用電配置，在毋須大幅改動現有用電配置情況下，支援新增用電設備。
另一項全電氣化轉型為港機飛機引擎儲存倉庫的除濕系統。為防止引擎受潮或過度乾燥，倉庫對於室內濕度須有嚴謹的把控，過往主要使用燃氣除濕設備。中華電力客戶成功及銷售總監盧志華指，燃氣一般會以加熱烘乾水分，方法較為間接且會消耗熱力；用電加熱過程更直接，且不會流失太多熱力，能源效益會較高。中電於2021年為港機進行能源及碳排放量分析，顯示全電除濕系統在能源效益及減碳表現上均優於燃氣除濕，長遠更能降低營運成本， 遂建議港機全面改用全電除濕系統。港機及後已於2024年將22部燃氣除濕機全面更換為全電型號，可節省約3成能源及兩成半能源費，並減少超過55噸碳排放。
目標於2030年或之前減四成碳排放
港機亦於中電合作推動員工餐廳電氣化，並在3個飛機庫天台安裝超過8,000塊太陽能板，每年發電量超過400萬度電；同時，中電亦已資助港機更換高效照明及優化空調系統，亦協助港機引入多項創新節能技術，如在建築物外牆塗上製冷塗層，減少冷氣需求。許焯彥指，截至去年港機已減少34%碳排放，有信心可達到2030年減碳四成的目標；未來亦會研究推動更多減碳措施，支持綠色航空發展。