都大深圳研究院開幕　為首間香港自資院校進駐深圳虛擬大學園

香港都會大學深圳研究院昨日於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式，標誌着都大科研發展的重要里程碑，進一步推動大學於粵港澳大灣區產學研融合發展，促進科研成果產業化。 都大指，作為首間進駐深圳虛擬大學園的香港自資院校，都大成立深研院配合國家「十五五」規劃、支持香港建設國際創新科技中心等相關戰略部署，積極融入國家發展大局。 都大稱，深研院於2025年12月成功登記設立為事業單位，有助全面對接內地不同持份者，以爭取在科研項目及人才引進等方面的相關配套支持，進一步鞏固深研院作為都大內地研發機構的角色定位，提升科研成果轉化的能力，促進區域發展。深研院目前正積極申請內地各類基金項目及科研經費，並已成功獲得來自深圳市科技創新局的首個項目資助，金額達近200萬元人民幣。

校長林群聲於開幕典禮致辭時表示：「為積極響應國家戰略、深化港深科創合作，都大成立深圳研究院，立足大灣區、推動高質量發展，讓香港學術研究優勢與深圳的產業創新優勢深度融合。」他強調，都大作為應用科學大學，一直致力完善從研究創新到成果落地的產業生態鏈，為社會培育兼具專業素養與實踐能力的卓越人才。副校長(研究及拓展)兼都大深圳研究院院長郭予光則表示：「深研院是都大發展上的一個重要里程碑，憑藉在應用研究、知識轉移及創新生態方面的優勢，將搭建產學研一體化平台。」他期望深研院可深化香港與內地的校企合作，推動更多科研成果在深圳以至大灣區的轉化落地，為區內創新發展注入新動能。

深研院自去年6月陸續投入運作，首期發展包括佔地約500平方米的濕實驗室和乾實驗室，並設有獨立辦公室及會議室，以支援科研人員日常工作。為配合教研人員當前及未來的發展需求，院方正規劃二期及三期項目，預計將增設共約800平方米的實驗室空間。目前將積極開展具影響力的研究項目，目前聚焦四大前沿領域，已開展12個研發項目，涵蓋生物醫學、環境科學、量子技術等範疇。都大稱，研究院未來將持續強化科研創新、成果轉化與人才培養等核心功能，致力建設成為能承接國家重大項目的重點科研平台，發展成為具專業水平及特色的新型研究院，為都大在深圳乃至整個大灣區的長遠發展奠定堅實的基礎。