專用安置屋邨「樂嶺都匯」落成 房協︰屬前瞻政策 助北都發展

位於粉嶺百和路、房協首個發展的專用安置屋邨「樂嶺都匯」昨舉行落成典禮，以「綜合發展模式」設計，提供出租及資助出售單位，為受政府發展清拆行動影響的住戶提供免經濟狀況審查的安置選項。財政司副司長黃偉綸表示，若沒有專用安置屋邨政策，很多北都發展工作會變得舉步維艱。

樂嶺都匯提供1,467個單位，包括樂嶺軒的696個資助出售單位，實用面積由305至686方呎，於本月起陸續交樓；而樂嶺樓的510個出租屋邨單位，亦已於去年10月起入伙。樂嶺都匯內的盛頤居則是房協第四個「長者安居樂」住屋計劃項目，提供261個單位和約50個安老院舍宿位，預計於今年下半年入伙。項目亦會為宏福苑特設銷售計劃，提供100個2房單位。

黃偉綸表示，政府發展北都，約有1,000個住戶受影響，形容若沒有專用安置屋邨政策，很多北都發展工作會變得舉步維艱。目前新界有3個專用安置屋邨，除樂嶺都匯外，還有洪水橋和古洞項目，另外正在興建的市區項目，包括馬頭角、啟德和竹園，亦有兩個項目在規劃階段，合共提供接近1.5萬個單位。

房協主席凌嘉勤表示，專用安置屋邨是具前瞻性的政策，有助推動北部都會區的發展。房協會繼續做好房屋實驗室的角色，配合政府政策及北都的發展需要。