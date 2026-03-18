下學年15間小學獲派零班 創新高 合併新校3年過渡 再收生不足獲一次豁免

香港出生率下降，為學校收生帶來挑戰。教育局透露，參與派位人數比去年少約4,000人，下學年有15間小學獲派「0班」，為近年新高；包括14間資助小學及1間官立小學，當中一間申請以私營方式開辦小一。局方同時宣布更新《小學規劃未來路向優化方案》，不只延長減少「叩門位」安排，同時讓合併學校在開始首3年獲一次「免死金牌」，即再次收生不足時，可無條件參加下年度的小一派位。 15間獲派「0班」小學，包括1957年創立的五邑工商總會學校，為特首李家超小學母校、九龍區兩度收生不足、最後成功翻生的鮮魚行學校，該校今次第三度跌入殺校網。

是次有官校派「0班」，教育局長蔡若蓮表示，政府不能以公帑資助私家班，並會審慎考慮多方面因素，包括合併或停辦等方案。她續指，當局已成立了「支援公營學校持續發展專責小組」，由教育局副秘書長李碧茜擔任主席，協助學校順利過渡，減低影響。 更新小學規劃未來路向優化方案 按照現行機制，小學若在「自行分配學位」及「統一派位」階段合計收生不足16名小一新生，將不獲准開辦小一，須在停辦、合併或轉為私立三項方案中作選擇。教育局更新資助小學未來路向的優化方案：新合併的小學在首三個學年過渡期內，小一派位收生不足，可獲一次豁免申請，並可無條件參加下年度的小一派位。若學校持續收生不足，便須停止營運，或改以私營方式開辦小一。若學校既不選擇其他方案，或申請不獲批准，教育局將在三個學年後停止資助，學校須結束營辦。

延長減少叩門位安排 此外，自2023/24學年起，公營小學小一級已減少「叩門位」安排，標準班額25人的小學，每班「叩門位」由兩個減至一個；標準班額30人的小學，則由三個減至兩個。原定試行三年至2025/26學年，局方經審視最新情況後，決定延長至2028/29學年。 蔡若蓮強調，新安排旨在鼓勵學界提前考慮合併，重點並非「救校」，更不想停留在「弱弱合併」，而是提升教育質素與規模。她表示，調低開班線、減派等紓緩措施已用盡，軟著陸的「咕𠱸」已用完，當局與辦學團體溝通會實事求是，並研究可行性與財政負擔後，期望為學界展開新一頁。