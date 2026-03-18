宏福苑居民最快4月中下旬回單位執拾 獨立委員會明舉行聽證會

大埔宏福苑居民最快下月中下旬可上樓收拾個人物品。另外，宏福苑火災獨立委員會周四舉行首場聽證會，委員會公布涉事各方名單，包括多個政府部門，以及前法團主席和成員。 宏福苑大火發生至今近4個月，受大火波及的宏福苑7座居民均期望返回單位收拾個人物品。行政長官李家超昨出席行政會議前表示，最快下月中下旬可讓居民返回單位內。他續指，已要求宏福苑「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興，就居民返回單位收拾的安排，與有關部門做好部署流程及明確指引，並於本月內會公布。

李家超表示，7座被大火破壞的樓宇，部分單位受損破壞，在安排居民返回單位時，一定要確保安全有序，避免發生意外，同時會為年長居民提供支援。 至於長遠住宿安排，李家超指，解說隊正收集居民意見，並正在統整，會將複雜個案詳細記錄，希望居民按自身意願作決定。他透露現時收回的居民回應，跟政府預期一致。 涉事方名單共有37名人士或機構 另外，宏福苑火災獨立委員會首場聽證會周四舉行。獨立委員會公布涉事方名單，共有37名人士或機構，包括屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處，以及市區重建局、競爭事務委員會和廉政公署等政府部門及法定機構。

名單亦包括宏福苑維修工程顧問公司鴻毅建築師的董事、大維修工程承建商宏業建築工程的董事及授權簽署人、物業管理及相關工程公司代表。此外，還有宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員主席及相關成員，以及7名福苑居民。