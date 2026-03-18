兩成六中學生日用電子屏幕四句鐘 籲戶外留兩小時 助延緩近視

衛生署總結上年度學生健康情況，顯示超重情況與去年相若及仍然普遍，運動和進食蔬果量持續不足；使用電子屏幕時間亦過長等，當中一成小學生、近兩成六中學生則每日使用逾4小時電子屏幕。衛生署建議應限制學生使用電子屏幕時間，又指兒童每日在戶外逗留最少兩小時，有助預防或延緩近視。

上年度共有約42.8萬名中小學生接受衛生署周年檢查，署方發表2024/25學年學生周年健康報告，顯示包括肥胖的超重普遍率為17.5%，按年度微升0.4個百分點。學生進行足夠體能活動的情況稍有改善，但仍維持逾九成未能連續7日每日進行一小時中度至劇烈強度體能活動。現時學生填寫的問卷，針對的是過去7日每日1小時運動，衛生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，部分學生未能每日運動1小時，然後在周末做較長時間運動「拉勻」；未來會參考世衛最新建議，修改問題為過去7天日均運動1小時計算，又相信本港實際情況會比報告數據好。