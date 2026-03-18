兩成六中學生日用電子屏幕四句鐘 籲戶外留兩小時 助延緩近視

衛生署總結上年度學生健康情況，顯示超重情況與去年相若及仍然普遍，運動和進食蔬果量持續不足；使用電子屏幕時間亦過長等，當中一成小學生、近兩成六中學生則每日使用逾4小時電子屏幕。衛生署建議應限制學生使用電子屏幕時間，又指兒童每日在戶外逗留最少兩小時，有助預防或延緩近視。
上年度共有約42.8萬名中小學生接受衛生署周年檢查，署方發表2024/25學年學生周年健康報告，顯示包括肥胖的超重普遍率為17.5%，按年度微升0.4個百分點。學生進行足夠體能活動的情況稍有改善，但仍維持逾九成未能連續7日每日進行一小時中度至劇烈強度體能活動。現時學生填寫的問卷，針對的是過去7日每日1小時運動，衛生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，部分學生未能每日運動1小時，然後在周末做較長時間運動「拉勻」；未來會參考世衛最新建議，修改問題為過去7天日均運動1小時計算，又相信本港實際情況會比報告數據好。
五成五小六生戴眼鏡
視力方面，上年度有46.8%學生已佩戴眼鏡，小學和中學整體分別為34.9%及64.4%。當中，小一學生佩戴眼鏡的比例為14.5%，與對上一個學年相若，小六就按年度增加1.3個百分點，高達55.1%。調查發現，在上課日會使用電子屏幕作娛樂用途超過兩小時的中學生，比率進一步升至81.1%，近兩成六更每日使用最少4小時，小學生就下跌1.5個百分點至41.8%，惟仍較疫情前約三成高，當中一成每日用最少4小時。張竹君透露，現有問卷為免冗長未涵蓋娛樂類別，下年度開始會加入相關選項，包括社交平台和遊戲等以了解更多。
長時間使用電子屏幕可增加近視風險，不少研究表明戶外活動有助預防兒童近視出現，並可延緩近視加深。張竹君解釋，戶外光線能刺激視網膜釋放多巴胺，防止眼球愈來愈長。在參考新加坡、台灣等地做法後，建議兒童每日在戶外逗留最少兩小時，「有蔭嘅地方、黃昏都可以……戶外陰天光線都好過室內」，但強調防曬和護目措施必不可少，「唔係叫帶個細路出去曬。」署方並參考國際間的指引，建議6至12歲的兒童應限制每日最多花兩小時使用電子屏幕娛樂，2至5歲為一小時。
逾九成中小生家庭及學校生活愉快
此外，評估結果顯示有九成六和九成三學生，分別表示家庭生活和學校生活愉快或非常愉快，兩者均比上一學年高，因心理社交健康問題而需要轉介的學生就有所減少。上年度有1.6%學生曾計劃自殺、0.7%學生曾試圖自殺，分別按年少0.6及0.3個百分點。張竹君稱，學業、朋輩壓力或家庭等因素，都是導致有自殺傾向的原因之一，但承認這部分屬學生自評，故數字只能反映大概情況，又強調只要學生填報，衛生署必然會跟進。同期有2.1%學生在過去一年曾受網絡欺凌，比率為3年新低。