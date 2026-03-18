北都專屬法例 設6大範疇 簡化城規程序 建立跨境「白名單」

北部都會區是香港未來的發展重鎮，為加快發展步伐，政府提出訂立專屬法例，以加快北部都會區發展。政府昨就專屬法例向立法會提交文件，當中涵蓋6大政策範疇，包括簡化城市規劃程序、加快收地補償，以及設立「白名單」便利河套園區人員流動等。政府將於本月24日至5月22日進行約兩個月的公眾諮詢，冀爭取主體法例的條例草案，在年內獲得立法會通過。 根據文件內容，專屬法例針對3個目標，包括進一步為北都規劃和地政程序拆牆鬆綁；加快工程建設；助力產業營運；主體法例只適用於北都。至於6大政策範疇則涵蓋簡化城規程序、便利採用創新的建築技術安排等。就簡化城規程序方面，將簡化北都內「非保育地帶」規劃申請程序，如相關人士想改變某幅土地的法定規劃用途或發展參數，不需要提交修訂圖則申請，城規會處理時間將由9個月縮短至2個月。發展局發言人強調，申請人仍須做技術評估和公眾諮詢等；城規會亦會做好把關工作。

就加快支付被收回土地補償的建議，政府建議為指定情況設法定時間限制為3個月或6個月，以減低政府因未支付有關金額而須支付的利息。若涉及「祖堂地」，當局建議賦權地政總署署長即使未獲祖堂全體成員一致同意，仍可向被收回土地的祖堂註冊司理支付補償，前提是相關註冊司理職位並無出缺。如個別祖堂成員有反對意見，應循法律途徑就相關私人糾紛提出申索。

「質素為本」審批新建材及技術 就便利採用創新建築技術方面，政府建議，如果北都發展項目日後有意應用國家或其他先進地區的創新技術和新式建築材料，申請人毋須證明情況特殊下，署方亦可按「質素為本」機制考慮及批予變通或豁免。發言人強調，申請人仍需要證明項目屬安全。

就便利及管理跨境要素流動方面，政府建議先為河套香港園區的人員流訂立附屬法例，以便利連接港深兩個園區的西橋上的人員來往，冀以「白名單」模式管理人員出入境。發言人解釋，屆時附屬法例會列明合適人員，料包括園區工作人員及家屬，屆時會交由園區公園訂立白名單，料入境處亦會參與審批。至於會否就名單設立配額，發言人稱會再作考慮。 不同範疇進度不同 不宜設日落條款 被問到法例出台後，如何加快北都發展，發言人回應指，由於整個北都發展時間跨度大，涉及不同程序，現階段難以估計加快的步伐，惟相信以產業導向的發展區會最為受惠。發言人又指，由於涉及6個範疇，例如與工程相關的，過了發展階段後使用的機會減低；而其他範疇如引進產業，則較為長遠，故不宜設日落條款。發言人強調，並非立法後便結束工作，會定期審視執行情況再作檢視。

智庫促「軟基建」輔助發展 團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺建議，政府應盡快公布具體的「提速指標」，以增強市場預期；構建更清晰的公私營合作模式，提升私人資本參與的誘因。針對河套區的跨境便利措施，除了「白名單」等便利通關政策，更須輔以稅務優惠、完善人才住房及國際教育配套等「軟基建」。 北部都會區諮詢委員會委員劉國勳歡迎專屬法例建議，指日後需要持續檢視市場反應，適時調整附屬法例，保持靈活性；他認為法例提供工具，執行交付成果，再加上招商引資的優惠政策，互相配合，才能真正推動北都發展。

向洪水橋產業園 注資百億 料經濟貢獻達110億元

向洪水橋產業園注資百億 料經濟貢獻達110億元 政府建議向洪水橋產業園有限公司注資100億元，開展洪水橋產業園首階段發展，以及支持產業園公司首5年，即由2026/2027年度至2030/2031年度的營運開支。 發展局向立法會提交文件指，100億元的起始資金主要投放在3個範疇，包括首階段發展工程，自行開發共約5.3公頃的「熟地」，包括設計和建造產業設施，開支估算為約88億元；約8億元以購置所需的軟硬件設備；以及預留約4億元以支付產業園公司首5年的營運開支，以支付員工薪酬、業務開發及其營運成本。發展局指，洪水橋產業園對香港經濟的直接、間接及連帶影響貢獻每年可達到約110億元，並可創造約1.19萬個本地職位。

局方表示，產業園公司長遠應轉向更多公私營合作模式發展其餘15公頃用地，長遠達至財政自給自足，並以盈餘持續發展；而產業園公司行政總裁的招聘反應佳，將盡快落實人選。