中醫藥專才「轉跑道」投身救護工作　初心不變拯救生命

不少人願意走出舒適圈，轉跑道迎接新挑戰。高級救護主任王卓文及救護主任黃子洛，之前分別從事中藥和中醫工作，其後毅然加入消防處救護職系，他們均認同，救護工作比中醫藥範疇更具挑戰。

王卓文表示，熟習中藥曾是他的興趣和事業，2010年在香港大學完成中藥藥劑學學士學位課程後，加入衞生署從事中藥商牌照相關工作，卻發現推動中藥普及的過程比想像中漫長，其後於2011年入職救護員，並於2015年投考救護主任。5年大學課程令他打算轉行時很是掙扎，但笑言工作千百種，很慶幸能加入消防處救護，讓他貫徹服務市民的初心。他又指，救護現場環境次次不同，團隊無從退縮，看到血肉模糊畫面時亦不能怯懦，更要克服生離死別的哀傷。