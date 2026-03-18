中醫藥專才「轉跑道」投身救護工作　初心不變拯救生命

不少人願意走出舒適圈，轉跑道迎接新挑戰。高級救護主任王卓文及救護主任黃子洛，之前分別從事中藥和中醫工作，其後毅然加入消防處救護職系，他們均認同，救護工作比中醫藥範疇更具挑戰。
王卓文表示，熟習中藥曾是他的興趣和事業，2010年在香港大學完成中藥藥劑學學士學位課程後，加入衞生署從事中藥商牌照相關工作，卻發現推動中藥普及的過程比想像中漫長，其後於2011年入職救護員，並於2015年投考救護主任。5年大學課程令他打算轉行時很是掙扎，但笑言工作千百種，很慶幸能加入消防處救護，讓他貫徹服務市民的初心。他又指，救護現場環境次次不同，團隊無從退縮，看到血肉模糊畫面時亦不能怯懦，更要克服生離死別的哀傷。
黃子洛則因為兒時透過中醫改善哮喘問題，所以有志成為中醫。2016年在香港大學中醫全科畢業後，成為中醫師應診一年多。他表示中醫調理需時，但病人總希望在最短時間內康復，令他思考有沒有醫療工作，可以在黃金時間直接幫人。考慮半年後，最終選擇跳出舒適圈，在2017年成功入職消防處救護主任，曾出任快速應變急救車主管，現在負責社區訓練工作。他提到以往做中醫時，聽畢病人陳述，已大概掌握情況，但現在現場患者情況可能跟接收的信息不同，要爭分奪秒作出正確決定。
曾在工作上應用中醫藥知識
雖然救護工作有既定指引和程序，但兩人均試過在工作上應用到中醫藥知識。王卓文稱，若得悉求助市民服用中藥後不適，會檢查剩下的藥渣，再將情況告訴主管以協助判斷，有需要時會將藥渣給予醫院醫生。在較擅長骨傷科的黃子洛則指，在教授輔助醫療課程時，可以教學生怎樣從肢體腫脹和痛楚判斷傷勢。隨着中醫藥範疇在世界各地不斷發展，兩人不排除有更多學以致用的機會。王卓文認為中西醫協作的治療模式將會在大灣區越趨普及，將來能幫助更多有需要的市民，而黃子洛亦希望有機會以義診或社區推廣等模式推廣中醫。