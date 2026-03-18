結業潮｜金鐘太古廣場「天一酒家」結業 蝦餃95蚊籠 網民：寧食米芝蓮中菜

天一酒家原位於太古廣場LG1層，有網民近日在Facebook發文稱，到訪太古廣場時留意到「天一酒家」已結業，指該店午市生意不錯，但晚市冷清，周末顧客稀少。她坦言食物價格昂貴，例如一籠蝦餃約$90，晚市小菜動輒三四百元，認為商場內有其他價格更平同樣好吃的中菜館，「那顧客們為何也要來這裡」。惟她亦指「一個人四籠點心都要三四百，係好貴，但好好食」，「來這些高級餐廳，是預了任人宰割的，楊枝甘露也接近$100。但怎麼說也好，他們的食物是超級好吃，現在結業了，對喜歡吃的人來說是損失」。

「預了任人宰割」

翻查Openrice的食客評價及照片，該店點心單的蝦餃一籠收取95元，開茶每位30元。有食客去年10月留言稱「我和朋友們本來約在名都最後一日去吃午餐，但是等不到位，所以去了天一酒家。本身已經很奇怪，怎麼可能會有位？終於明白了。蝦餃一籠是$95真是(貴)得離譜。蝦餃來了，體積少得很，味道也只是一般怎可能收$95。其他的點心平均也是要$90。同樣價錢可以去米芝蓮中菜」。

其他網民對此回應「咁好生意都做唔住，真係好可惜」、「好鍾意去天一酒家lunch食點心，但係兩個人好多時埋單都要六七百，最鍾意食佢既鹹雞粥！」，亦有人稱「唔好意思，個人意見又貴又唔好食。當然貧窮是我缺點」、「全部嘢都搵笨冇樣嘢好食」、「我住樓上都食唔起」。