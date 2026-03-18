「穗港聯動科創平台」正式成立　推動兩地創科發展

科技園公司昨日(17日)在「『穗港同行 共建灣區』科技創新與產業創新深度融合發展專題活動」上，與廣州越秀集團股份有限公司及香港科技大學共同簽署合作備忘錄，標誌「穗港聯動科創平台」正式成立，並將透過平台推動科技創新、成果轉化、產業協同及資本聯動，攜手打造粵港澳大灣區科技與產業創新深度融合示範區，對接國家十五五規劃，為國家高質量發展貢獻穗港力量。 「一平台、兩中心、N基金」模式 三方將透過建立這個平台，聯動兩地創科生態，提供資源整合、項目對接及協同推進等功能。設於香港科學園的香港中心，將聚焦孵化科研項目、技術研發、促進國際合作與海外拓展；而廣州中心則聚焦成果轉化、產業對接、規模化發展與應用場景落地。加上是次合作圍繞穗港創新與產業生態建設，覆蓋位於不同發展階段創科項目的投、融資體系，將能為平台內的項目持續提供資本賦能。

實現三方優勢互補及資源聚合 是次合作實現三方優勢互補及資源聚合，科技園公司將透過其建構的創科生態圈，促進穗港兩地在項目、人才及創新資源的跨境對接；越秀集團將依託資深完備的產業平台與資本運作優勢，支持創新平台、以及位於穗港兩地的中心建設及產業資源協同；科大將發揮其在科研與人才培養優勢，推動科研成果轉化及創新項目孵化。