緊急警示系統已升級可向個別地區發警示　火警一般不會使用免引起不必要恐慌

政府斥資1.5億元設立的緊急警示系統，只在疫情時啟用過，通知市民伊利沙伯醫院已成為「定點醫院」。而在去年發生的宏福苑大火無啟用警示，保安局局長鄧炳強交代最近已把系統升級，可選擇只向18區個別分區或聯區發送分區警示。但他指出在火災一般不會啟動分區警示，因不符合比例亦會引起不必要的社會恐慌。

經民聯立法會議員黃永威提出書面質詢，問及當局會否就火警發出分區警示制訂準則，例如火警級別、受影響人數等，以確保發生風險極高的火警時，可及時通知當區居民逃生。鄧炳強回應指一般而言，火警的影響極少機會涉及整個分區。當局認為啟動分區警示，以通知覆蓋的數十萬名用戶會遠超實際受影響的人口範圍，並不符合比例，亦會引起不必要的社會恐慌。因此，在絕大部分的火警，會透過現場的方法向受影響居民作出即時警示，包括火警鐘、現場消防車和警車發出警號聲和現場廣播等。