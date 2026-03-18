熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-18 12:44
更新：2026-Mar-18 12:44

緊急警示系統已升級可向個別地區發警示　火警一般不會使用免引起不必要恐慌

分享：
大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

adblk4

政府斥資1.5億元設立的緊急警示系統，只在疫情時啟用過，通知市民伊利沙伯醫院已成為「定點醫院」。而在去年發生的宏福苑大火無啟用警示，保安局局長鄧炳強交代最近已把系統升級，可選擇只向18區個別分區或聯區發送分區警示。但他指出在火災一般不會啟動分區警示，因不符合比例亦會引起不必要的社會恐慌。

經民聯立法會議員黃永威提出書面質詢，問及當局會否就火警發出分區警示制訂準則，例如火警級別、受影響人數等，以確保發生風險極高的火警時，可及時通知當區居民逃生。鄧炳強回應指一般而言，火警的影響極少機會涉及整個分區。當局認為啟動分區警示，以通知覆蓋的數十萬名用戶會遠超實際受影響的人口範圍，並不符合比例，亦會引起不必要的社會恐慌。因此，在絕大部分的火警，會透過現場的方法向受影響居民作出即時警示，包括火警鐘、現場消防車和警車發出警號聲和現場廣播等。

adblk5

頻繁使用系統會導致「警示疲勞」

鄧炳強表示，無論是全港性或分區警示，均只適用於重大事故，例如核事故、地震、海嘯等。一旦政府發出全港性警示，全港流動服務用戶均會收到流動裝置發出持續10秒的警報聲響和緊急訊息。即使只發送分區警示，區內亦會有數以十萬計流動服務用戶收到有關警報。如果頻繁使用緊急警示系統，很有可能削弱市民對系統的警覺性及危機意識，導致「警示疲勞」。故此，政府在考慮動用警報系統時，必須謹慎衡量實際情況，以決定是否有必要透過系統發放重要警報。

adblk6
1_73.jpg 家居防火勿疏忽｜安全使用煮食爐具（am730製圖） 家居防火勿疏忽｜安全處理易燃物品（am730製圖） 家居防火勿疏忽｜安全使用電器（am730製圖）

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵期間限定「艇仔粉」套餐

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務