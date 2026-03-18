機管局批出SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施合約　料明年初運作

機管局行政總裁張李佳蕙表示，機管局的目標是支持香港發展成為全球領先的藝術交易樞紐，冀藉着項目吸引全球旅客、投資者及文化愛好者到港。她續指，香港目前是全球第二大一級藝術交易市場，也是連接內地與世界其他地區的重要門戶；憑藉這些優勢，機場城市已具備良好條件，建立藝術生態系統，進一步強化香港作為亞洲航空及文化樞紐的地位。

機管局今日（18日）宣布，把SKYTOPIA的藝術與珍品倉儲設施的營運合約，批予專門從事藝術品倉儲的營運商Eythos，合約期6年，預計明年初開始運作。

機管局商務執行總監陳正思表示，香港對藝術品倉儲的需求很大，故此項目是SKYTOPIA的重點發展項目，希望支持香港繼續發展成為世界領先的藝術交易市場。對於選擇與Eythos合作，陳正思表示，雖然Eythos成立不算久，但在處理大型藝術活動經驗豐富，且在外國亦有合作與營運的經驗。

亞博館擴建工程料2028年完成

陳正思續指，機管局未來會推進SKYTOPIA發展，而2028年是重要發展的一年。其中亞洲博覽館擴建工程已經開始，預計2028年完成；遊艇港灣將在今年第二季邀請市場提交意向書，當中包括一間高端酒店，以及水上消閒娛樂活動，料2028年逐步分期投入運作。此外，在2028年，機場東涌專道的無人駕駛系統亦會完成工程。